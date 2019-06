vor 51 Min.

Missbrauch auf der Schultoilette: Hörte der Verdächtige Stimmen?

Nach dem Missbrauch einer Schülerin an der Wittelsbacher Grundschule in Augsburg wurde auch diskutiert, ob alle Schulen umzäunt werden sollen.

Ein Mann hatte in einer Augsburger Grundschule eine Neunjährige missbraucht. Nun geht es auch um die Frage, ob er schuldfähig ist. Er ist offenbar psychisch krank.

Während Zeugen berichten, was sich am 23. Oktober des vergangenen Jahres ereignet hat , blickt der 21-jährige Mann, der hier vor Gericht steht, zu Boden. Was die Zeugen berichten, ist zuweilen schwer zu ertragen. Es geht darum, dass ein erwachsener Mann ein achtjähriges Mädchen missbraucht haben soll. Eben jener 21-Jährige.

Im Oktober vorigen Jahres hatte der Fall eine Debatte über die Sicherheit an Augsburger Grundschulen ausgelöst. Ein junger Mann, so berichtete die Polizei damals, war mit einer Schülerin in der Wittelsbacher Grundschule auf eine Toilette gegangen und hatte sich dort an ihr vergangen. Am Dienstag begann vor dem Landgericht Augsburg der Prozess gegen den 21-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit. Den Ermittlungen zufolge hat er die Schülerin vor der Mädchentoilette angesprochen. Er soll das Mädchen erst nach dem Weg zum Sekretariat gefragt, es dann aber in eine Toilettenkabine getragen, dort entkleidet und sexuell missbraucht haben.

Laut Antragsschrift wurde die Tat gestoppt, weil ein Lehrer nach seiner Schülerin schaute und eingriff. Er hielt den Mann fest, bis die Polizei eintraf. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-Jährigen unter anderem Vergewaltigung und den schweren sexuellen Missbrauch eines Kindes vor. Das Opfer wird von Lehrern als ausgesprochen kluges, aufmerksames Mädchen beschrieben. Auch in einer Video-Vernehmung, die im Gerichtssaal abgespielt wird, macht sie diesen Eindruck. Natürlich habe die Tat Spuren hinterlassen, sagte ihre Mutter vor Gericht, vor allem am Anfang. Wenn fremde Männer sich neben sie setzten, habe sie sich weggesetzt. Mittlerweile habe sich ihre Tochter aber stabilisiert, sie sei lebensfroh.

Der Beschuldigte vor Gericht. Bild: Jan Kandzora

Der Verdächtige soll zur Drogenszene gehört haben

Am ersten Prozesstag vor der Jugendkammer des Landgerichtes unter Vorsitz von Richter Lenart Hoesch räumte der Mann die Vorwürfe weitgehend ein. Sein Verteidiger Helmut Linck sagte, sein Mandant erinnere sich aber nicht vollständig an alle vorgeworfenen Taten, an die konkreten Abläufe in der Wittelsbacher Grundschule etwa nicht mehr. Er höre Stimmen, die ihm auch an jenem Tag Anweisungen gegeben hätten. Der 21-Jährige selbst sagte, er wolle sich entschuldigen, er habe an dem Tag Drogen genommen, hinzu seien die Stimmen gekommen. Heute nehme er Medikamente, es gehe ihm besser.

Der Lehrer, der den Mann aufgehalten hatte, schilderte als Zeuge, der 21-Jährige habe gesagt, er wisse nicht, wo er sei und was man von ihm wolle. Damals habe er den Eindruck gehabt, es handele sich dabei um eine Ausrede, sagte der Lehrer. Ein psychiatrischer Gutachter hat den 21-Jährigen untersucht.

Der Gutachter geht offenbar davon aus, dass der Tatverdächtige, der zur Drogenszene gehört, psychisch krank ist und während der Tat wohl schuldunfähig war. Er soll an paranoider Schizophrenie leiden. Symptome können unter anderem Wahnvorstellungen und Halluzinationen sein. Auch die Staatsanwaltschaft geht bislang davon aus, dass der Mann im Zustand der Schuldunfähigkeit handelte, die Behörde hält ihn jedoch gefährlich für die Allgemeinheit. Der Beschuldigte, der nach der Tat in U-Haft kam, wurde zwischenzeitlich vom Gefängnis in eine Psychiatrie verlegt. Sollte sich eine Schuldunfähigkeit im Verfahren bestätigen, könnte es für ihn auf eine zeitlich unbefristete Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung hinauslaufen.

Ein sexuelles Interesse an Kindern, sagte der Beschuldigte, habe er eigentlich nicht

Neben dem sexuellen Missbrauch des Kindes legt ihm die Staatsanwaltschaft auch noch eine Reihe weiterer, im Gegensatz zum Hauptvorwurf eher marginaler Straftaten zur Last. Auffällig ist ein vorgeworfenes Delikt vom April 2018, ein mutmaßlicher Hausfriedensbruch: Damals betrat der 21-Jährige die Räume der Grundschule Großaitingen und blieb zunächst auch dort, als er aufgefordert wurde, zu gehen. Bis die Polizei kam. Ein sexuelles Interesse an Kindern, sagte der Beschuldigte, habe er eigentlich nicht. Für den Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts sind vier Verhandlungstage angesetzt.

Die Stadt Augsburg hatte nach dem Vorfall betont, sie wolle die Schulen nicht zu Hochsicherheitstrakten ausbauen. Der Fokus solle vor allem darauf liegen, Schüler und Lehrer durch Kurse auf entsprechende Situationen vorzubereiten. Auf Anfrage teilt die Stadt jetzt mit, dass „jede einzelne Schule in enger Kooperation mit der hiesigen Polizei ein individuelles Sicherheitskonzept unter Berücksichtigung der örtlichen Begebenheiten“ erarbeite und laufend fortentwickele. Es könne dabei etwa den Einbau einer Video-Gegensprechanlage gehen, heißt es aus dem Bildungsreferat. Ende Februar beschloss der Stadtrat, dass die Blériot-Grundschule, die bis bisher über ein öffentliches Schulgrundstück verfügt, umzäunt werden soll.

