Missbrauch in Grundschule: Vergewaltiger muss in der Psychiatrie bleiben

Ein 21-Jähriger hat ein achtjähriges Mädchen in der Toilette der Wittelsbacher Grundschule in Augsburg missbraucht. Er gilt als schuldunfähig. Nun ist ein Urteil ergangen.

Von Jan Kandzora

Im Falle eines 21-Jährigen, der im Oktober ein achtjähriges Mädchen auf dem Klo der Wittelsbacher Grundschule in Augsburg vergewaltigt hat, hat das Gericht nun ein Urteil gefällt. Der Täter gilt als schuldunfähig und bleibt in einer Psychiatrie. Ein Gutachter hatte beim Täter zuvor eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert.

Wie berichtet, hatte Peter K.* war im Oktober vergangenen Jahres mit einer Schülerin in der Grundschule auf eine Toilette gegangen und hatte sich dort an ihr vergangen. Er sprach die Schülerin vor der Mädchentoilette an, fragte die Achtjährige nach dem Weg zum Sekretariat, trug sie dann aber in eine Toilettenkabine, entkleidet und missbrauchte sie. Beim Übergriff wehrte sich das Mädchen mit aller Kraft und schrie laut. So wurde eine Mitschülerin aufmerksam und ein Lehrer schritt ein. Dem 21-Jährigen war es gelungen, mit einem Finger in den Po des Kindes einzudringen. Die Ermittler sind überzeugt, dass er noch weiter gegangen wäre, wenn der Lehrer ihn nicht gestoppt hätte.

Daneben legte ihm die Staatsanwaltschaft im jetzigen Prozess vor der Jugendkammer des Augsburger Landgerichtes eine Reihe weiterer, im Vergleich zu der Vergewaltigung eher geringfügiger Delikte zur Last. So soll er unter anderem im März 2018 einen Kumpel auf der Straße verprügelt haben; der Mann erlitt bei der Attacke eine Prellung des Kiefermuskels und einen Trommelfellriss.

Peter K. ist seit Jahren schwer psychisch krank. Der 21-Jährige sagte im Gericht, Stimmen hätten ihn zum Übergriff auf das Mädchen getrieben. Der Gutachter sprach im Prozess von einem "in sich geschlossenen Wahngebäude, in dem der Betroffene lebt“. Seit Jahren verunsicherte Peter K. sein Umfeld mit wirren Aussagen und Aktionen, in der Verhandlung wurde auch deutlich, dass er seinen Freunden und seiner Familie zunehmend unheimlich geworden war. Er redete davon, die Sonne zu sein, Gott zu sein, mit dem Teufel sprechen zu können.

Ist ein Täter wegen einer psychischen Erkrankung nicht schuldfähig, kann er nicht bestraft werden. Das Gesetz sieht aber vor, dass das Gericht die Unterbringung im Maßregelvollzug anordnen kann – in einer klinischen Einrichtung für Straftäter. Voraussetzung ist, dass von dem Täter einer Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Wie in diesem Fall. Die Vorwürfe hätten sich im Prozess vollumfänglich bestätigt, sagte der Vorsitzende Richter Lenart Hoesch in der Urteilsbegründung. In der Verhandlung sei es auch darum gegangen, zu klären, ob Peter K. bei der Vergewaltigung tatsächlich im Zustand der Schuldunfähigkeit agiert oder ihn nur vorgetäuscht habe. Zu Letzterem habe es in den Akten zumindest Hinweise gegeben. Der Prozess habe aber deutlich gemacht, dass der Beschuldigte vor der Tat seine Medikamente alles andere als regelmäßig genommen habe.

In den Monaten vor dem Übergriff an der Schule, im April und im Mai, war Peter K. zwei Mal ins Bezirkskrankenhaus eingewiesen worden. Der Gutachter berichtete, Peter K. sei in der Klinik jeweils so aggressiv gewesen, dass er isoliert untergebracht werden musste. Eine dauerhafte Unterbringung gegen seinen Willen war aber nicht möglich. Dazu waren seine Taten nicht gravierend genug.

Überraschend kam das Urteil der Kammer nicht. Bereits beim vorigen Verhandlungstag waren sich Staatsanwaltschaft, Verteidiger Helmut Linck und Nebenklagevertreterin Mandana Mauss einig gewesen, dass der 21-Jährige dauerhaft im Krankenhaus untergebracht werden muss. Die Unterbringung im Maßregelvollzug ist unbefristet, die Betroffenen werden dort behandelt. Wenn Gutachter feststellen, dass von einem Täter keine Gefahr mehr ausgeht, kommt er frei. Mindestens jährlich muss das Gericht den Stand der Dinge überprüfen. Bei Peter K. könnte es lange dauern, ehe entlassen wird, seine Behandlungsprognose ist laut dem Gutachter eher schwierig.

