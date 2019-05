14:35 Uhr

Mit 13 verteilte er schon Flugblätter im Nazi-Widerstand

Herbert Sturm ist seit 80 Jahren Gewerkschafter: Als Jugendlicher verteilte er Flugblätter, später wurde er Bergmann im Ruhrgebiet. Was ihn nach Augsburg verschlug.

Von Silvia Kämpf

Herbert Sturm war noch keine 14 Jahre alt, als er für die Gewerkschaft aktiv wurde. Der heute 94-Jährige verteilte Flugblätter im Widerstand gegen die Nationalsozialisten, die für ihn „hinter einem Stromhäuschen versteckt“ hinterlegt worden waren. „Das war ja verboten“, erklärt er, warum er den Eltern erst gar nichts davon erzählt hatte. Den Verteiler habe er nur einmal gesehen, dann nicht mehr. „Und wer erwischt wurde“, fährt er konspirativ fort, „kam sofort weg.“ Jetzt wurde der Senior von der Industriegewerkschaft Bergbau Chemie Energie (IG BCE) für 80 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Die Grubenlampe gab Alarm

Viele Andenken an sein Berufsleben hat Herbert Sturm nicht behalten. Warum auch? Schließlich habe ihm die Arbeit unter Tage, wie er sagt, keinen allzu großen Spaß gemacht. „Einfacher Bergmann“ sei er gewesen, kein „Steiger“, was in seiner Branche einem Ingenieur gleichkommen würde. Er steht auf und geht in den Wintergarten, um eine Erinnerung ins Wohnzimmer zu holen, die er – gepflegt, wie sie ist – offensichtlich sehr in Ehren hält. Es ist eine Grubenlampe, die in 900 Metern Tiefe als eine Art Alarm diente. Denn wenn in ihr eine Flamme aufloderte, dann strömte irgendwo Gas aus. Doch eine Gasexplosion, sagt er dankbar, habe er nie miterleben müssen.

Etwa 30 Jahre lang war Herbert Sturm als Bergmann aktiv und fuhr mit dem Förderkorb in den Stollen ein. „Die letzten zwei Jahre“, sagt er, „habe ich die Lok gefahren.“ Und er sei auch verschüttet und mehrmals verletzt worden. Seine Frau Helga, 90, bestätigt: „Ja, es war sehr gefährlich.“ Aber als Bergarbeiterfrau gewöhne man sich daran. Und schon ihr Vater habe als Bergmann seine Lohntüte nach Hause getragen. Heute seien die Zechen im Ruhrgebiet alle zu. Zuletzt wurde Bottrop Prosper geschlossen. An seine Zeche, Bergwerk Westerholt, erinnert eine Schnupftabakdose aus Keramik im Regal über der Zimmertür zum Flur.

Umzug nach Schwaben

Nach 70 Jahren Ehe erinnert sich das Paar noch gut daran, dass im Ruhrgebiet ein Kumpel neben dem anderen wohnte. In sogenannten Zechen-Wohnungen, die mit heutigen Reihenhäusern vergleichbar sind. 1969 kam der Ortswechsel nach Schwaben. Im Hoechst-Werk in Bobingen habe ihm die Arbeit deutlich mehr Spaß gemacht. Dort hatten sich laut Helga Sturm 180 Bergleute eingefunden, um zu arbeiten. Doch den Vertrag durfte auch Herbert Sturm nicht sofort unterschreiben. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Arbeiter nicht sofort wieder gehen, nur weil ihre Frauen Heimweh bekamen. Vor 13 Jahren kam ein neuerlicher Umzug. Das Ehepaar fand in der Augsburger Prinzstraße am Rande des Textilviertels sein neues Zuhause.

Mit 18 Jahren wurde Herbert Sturm eingezogen. Erst 1948 kehrte er aus der Gefangenschaft in Russland heim. Damit hatten sich die Worte seiner Mutter bestätigt, die immer nur gesagt hatte, „wer Hitler wählt, wählt den Krieg“. Einer seiner Brüder verlor im Kampf einen Arm, ein anderer starb an einem Bauchschuss an der Front, der dritte bekam einen Granatsplitter in den Rücken. „Meine Eltern waren in keiner Partei“, erzählt Herbert Sturm und fügt hinzu: „Sie waren nur Kirchgänger.“ Allerdings erinnert er sich noch an das Spalier von Flaggen mit Hakenkreuz in der Nachbarschaft. Nur das eigene Elternhaus sorgte für eine Unterbrechung dieser Goebbels-Propaganda.

Lebensmittelkarten wurden gestohlen

Als Helga und Herbert Sturm heirateten, war sie noch keine 20, er war 23. Allerdings begann das Eheleben gleich turbulent: „Wir waren gerade 14 Tage verheiratet, als mir alle Lebensmittelmarken geklaut wurden“, sagt Helga Sturm. Heute freuen sich die beiden darüber, dass sie – von altersbedingten Wehwechen abgesehen – noch zusammen glücklich sein dürfen. Ein Auto brauchen sie dafür nicht mehr, weshalb Herbert Sturm seinen Führerschein jüngst zurückgab. Wir haben ja noch den Rentner-Mercedes, sagt er und zeigt auf einen Rollator. Vergangenen Sonntag war für den Gelsenkirchener ein wichtiger Tag: Da lief der FCA gegen die Mannschaft auf, von der Sturm sagt: „Einmal Schalke, immer Schalke.“

