Mit 81 hinter der Theke: Das ist Augsburgs wohl ältester Wirt

Plus Herbert Sammüller war die Rente schnell zu langweilig. Er machte lieber eine Kneipe auf. Wie der 81-Jährige das Stüble im Wertachbrucker Tor schmeißt.

Angeblich sind Augsburger Ehefrauen beruhigt, wenn ihre Männer in seine Kneipe gehen. Dann wissen sie, dass die Gatten zeitig heimkommen. Herbert Sammüller sperrt sein Wertachbruckertorstüble immer pünktlich um 21 Uhr zu. Auch mittags hat er für drei Stunden geschlossen. Daheim wartet seine Frau mit dem Essen, danach hält er sein Schläfchen. Mit 81 Jahren ist Sammüller der wohl älteste Kneipenwirt der Stadt. Es ist eine Geschichte über einen rührigen Mann und seine Kneipe, in der es noch Klapphandys gibt und auch sonst die Welt noch in Ordnung zu sein scheint.

„Machst Du mir noch einen Settele?“, fragt einer der fünf Männer, die am späten Vormittag an der Holztheke der kleinen Kneipe sitzen. Die beiden Nebenräume sind um die Uhrzeit leer. Sammüller nickt. Der Senior, der eine schwarze Schürze akurat um seine Hüften gebunden hat, füllt das Glas nach. Halb Weißwein, halb Wasser. Eine ehrliche Mischung für eine Weinschorle. „Der Settele hat das früher immer so verlangt“, erklären die Männer. Der Settele war einer von ihnen. „Er hat früher beim Diesel geschafft. Er ist aber schon gestorben.“ Der Name des Getränks ist geblieben. Die Herren an der Theke sind alle Rentner. Bis auf den "Zopf-Michi".

Herbert Sammüller schmiedete heimlich einen Plan

Der Schnitzelkoch ist nach dem Brand des Thorbräukellers derzeit freigestellt. Seit vielen Jahren trifft sich die Runde regelmäßig in der Kneipe von Herbert Sammüller im Wertachbrucker Tor. Deren Eingang liegt so versteckt, dass selbst eingefleischte Augsburger sie nicht kennen. Die Gäste kommen meist erst, wenn sie von der Kneipe gehört haben. Für Herbert Sammüllers Stammkunden ist das Stüberl ein zweites Wohnzimmer. Sammüller selbst ist schon seit über 20 Jahren in Rente. Zuletzt hatte er 34 Jahre lang in Augsburg in einer Firma für chemische Reinigungsmittel gearbeitet. Als er damals mit 60 Jahren in den Ruhestand ging, langweilte er sich bereits nach wenigen Wochen. Er schmiedete einen Plan.

Im Hinterkopf hatte er nämlich noch den kleinen Tante Emma-Laden im Wertachbrucker Tor, der längst dicht gemacht hatte. Das Geschäft kannte er noch aus Kindheitstagen. Der große, schlanke Mann mit den grauen Haaren und der goldgerandeten Brille erzählt, wie er heimlich beim Liegenschaftsamt nach dem Laden fragte. Seine Frau sollte zunächst keinen Wind davon bekommen, dass er eine Kneipe eröffnen will. „Wo rennsch denn immer hin, hat sie mich oft gefragt“, erzählt er mit einem verschmitzten Lächeln. „Ich antwortete dann, zur Partei oder zum Theaterverein“, sagt der Senior, der Mitglied bei der FDP ist. Wegen einer gemeinsamen Freundin flog er auf.

Hier haben die Gäste noch Klapphandys

„Die Kathi hat gesagt, dass du eine Kneipe aufmachst“, konfrontierte ihn eines Tages seine Frau. Klar, dass er sein Vorhaben nicht ewig verbergen konnte. „Bevor ich den ganzen Tag daheim herumsitze“, habe er entgegnet. „Das würde mich umbringen.“ Vielleicht hat seine Ehefrau ähnliche Gedanken gehabt. Aber das ist reine Spekulation. Sauber und ordentlich ist es im Wertachbruckertorstüble des 81-Jährigen. An einer Pinnwand neben dem Eingang stecken die Getränkekarte, der Spielplan des FC Augsburg und ein aktueller Tabellenausdruck der Bundesliga. Hinter der Holztheke steht eine Vitrine, in der die Gläser verstaut sind. Künstlicher Efeu rankt an dem Schrank herunter, in der Ecke neben der Theke blinkt ein Spielautomat. Sammüller sammelt von seinen Gästen Geld fürs FCA-Tippspiel ein.

Kurz wird gefachsimpelt, ob der FCA gegen die Bayern überhaupt eine Chance hat, wie der Torwart ist, und dass der FCA gegen die Münchner schließlich schon mal für Überraschung gesorgt hat. Bald sind die Rouladen, die einer aus der Runde gestern Abend bei seiner Enkelin serviert bekommen hat, interessanter. „Wie haben die Rouladen denn geschmeckt?“, will einer wissen. Der nächste liest laut einen Witz von der Capito-Seite unserer Zeitung vor. Er findet ihn richtig komisch. Die Männer lachen.

Die Stimmung ist entspannt, Sprüche werden geklopft. Man redet über alles und nichts. Aufs Handy schaut kaum jemand. „Wir haben sowieso noch die alten Handys, mit denen man nur telefonieren kann“, lachen die Freunde. Nacheinander ziehen sie ihre Klapphandys hervor. Wie zum Beweis, dass hier die Welt noch in Ordnung ist. Sammüller schenkt das Bier nach. Oder einen Settele. Der 81-Jährige selbst trinkt nie mit. Er bleibt bei Kaffee. „Warum soll ich Bier trinken? Ich verkaufe es lieber.“ Frauen sind selten im Stüberl zu Gast.

Frauen würden nur Unruhe reinbringen

„Das ist auch gut so“, sind sich die Männer mit einem Augenzwinkern einig. Frauen würden nur Unruhe reinbringen. „Wenn ein Paar streitet, sage ich ihnen, sie sollen das draußen oder daheim machen, aber hier drinnen herrscht a Ruh.“ Er ist konsequent und diszipliniert, Augsburgs wohl ältester Wirt. „Ich weiß nicht, ob ich der älteste bin. Ich gehe in keine anderen Kneipen. Aber wahrscheinlich haben sich alle anderen in meinem Alter längst abgesetzt“, witzelt er. Sammüller schaut auf die Uhr. 12.45 Uhr. In einer Viertelstunde schließt er für die Mittagspause. Seine Frau hat wie immer mittags gekocht, er will pünktlich sein. Jetzt schenkt er auch nichts mehr aus. Da bleibt er unerbittlich. Wie abends auch. Nur der Fritz, erklärt Sammüller, der würde kurz vor Schluss immer noch was bekommen. „Der trinkt auch in drei Minuten sein Weizen aus.“

Öffnungszeiten des Wertachbruckertorstübles: Dienstag bis Freitag 10 bis 13 Uhr und 16 bis 21 Uhr. Samstags 10 bis 15 Uhr.