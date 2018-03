vor 17 Min.

Mit Herz, Hammer und Hasen

Autoren der „Firnhaberauer G`schicht`n“ erinnern sich und schreiben die Abenteuer aus der Siedlung für ihre Nachkommen nieder. Vom luftigen Haarschnitt und der Mütze im Sommer.

Von Andreas Alt

Es müssen lustige Zusammenkünfte gewesen sein, die zehn bis zwölf Erzählabende, zu denen die Leiterin des Mehrgenerationentreffs, Anne-Rose Niederhammer, ab 2014 alteingesessene Bewohner der Siedlung am Lech einlud. Man erinnert sich ja rückblickend meist eher an das Positive. Was die Teilnehmer einander erzählt haben, lässt sich jetzt in einem 142 Seiten dicken Buch nachlesen: den „Firnhaberauer Gschichtn“. Es wurde der Öffentlichkeit nun im Neuen Hubertushof vorgestellt.

Hermann Kleitner erzählte etwa, wie er einmal als kleiner Junge von Stadtpfarrer Martin Gomm zum Friseur geschickt wurde – sein erster Besuch beim Friseur überhaupt. Der fragte ihn: „Fasson oder Glatze?“ Mit dieser Wahl überfordert, entschied er sich für „Glatze“. Das führte dazu, dass seine Mutter ihn nicht wiedererkannte und er den ganzen Sommer über eine Mütze tragen musste.

Frühe Anekdoten

Ähnliche Erzählrunden hat Niederhammer schon bei der Volkshochschule geleitet. Dass das auch in der Firnhaberau funktionieren könnte, kam ihr nach eigener Aussage in den Sinn, als sie von Siedler Peter Mader erfuhr, dass er gerade Anekdoten aus seiner Jugend für seine Nachkommen aufschrieb. Gleich beim ersten Erzählabend seien die Teilnehmer „vom Hundertsten ins Tausendste“ gekommen. Allerdings sei es teilweise nicht einfach gewesen, die Leute zum Schreiben zu bringen. Dabei halfen schließlich zwei Studenten der Uni Augsburg.

Wie es aus drucktechnischer Sicht weiterging, berichtete Hugo Fössinger: 2000 Dateien und elf Gigabyte Datenmenge kamen schließlich zusammen. Es wurde eine 20-seitige Regelliste für das Buch erarbeitet. Mehrere Sponsoren machten den Druck möglich.

2010 hatte die Siedlungsgenossenschaft zum 90-jährigen Bestehen der Firnhaberau bereits eine Festschrift herausgegeben. Auch die „Firnhaberauer Gschichtn“ zeichnen im ersten Teil nach, wie der Siedlungsbau begann, wie die Siedler bauten und dann auf ihren Grundstücken lebten und wie das kirchliche und das Vereinsleben vor allem in der Nachkriegszeit aussahen.

Seit den 50ern

Dieser historische Teil wird aber durch zahlreiche persönlich gefärbte Anekdoten ergänzt, die allesamt etwas über das Leben in der Siedlung, aber auch allgemein in den 50er- und 60er-Jahren aussagen. Zudem wird an namhafte Persönlichkeiten erinnert, und die früheren und heutigen Firmen und Geschäfte im Stadtteil werden aufgelistet. Zusätzlich haben viele Bürger ihre alten Fotoalben durchforstet. Zur Buchvorstellung kamen rund 150 Besucher. Es war auch eine kleine Ausstellung mit Gegenständen zusammengestellt worden, die früher für die Siedlung wichtig waren: Darunter die Siedlerglocke, die zu Arbeitsbeginn, den Pausen und zum Feierabend geläutet wurde, eine Maurer-Werkzeugkiste und Bausteine aus Zement und Kieselsteinen in unterschiedlichen Anteilen, je nachdem, wie viel Geld der Bauherr zur Verfügung hatte. Manche Häuser sollen bei zu kleinem Zementanteil schon während des Bauens gebröselt haben.

Auch Bürgermeister und Sozialreferent Stefan Kiefer ließ sich blicken. Der Geschäftsführer der Arbeiterwohlfahrt, Eckard Rasehorn, sagte, die Arbeit trage zum Zusammenhalt in der Firnhaberau bei. Der geschäftsführende Vorstand der Siedlungsgenossenschaft, Rainer Beyer, bescheinigte den Buchautoren, sie hätten für das Projekt ihr Herzblut gegeben.

Verkaufsadresse Das Buch ist gegen eine Schutzgebühr von drei Euro im Mehrgenerationentreff, Schillstraße 208, erhältlich. Die Telefonnummer lautet 0821/455359-21.

