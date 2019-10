17:14 Uhr

Mit Hochzoll geht wieder ein Bürgerbüro ans Netz

In der Friedberger Straße in Hochzoll hat ein neues Bürgerbüro eröffnet. Ein nächster Standort wurde bereits ausgewählt.

Eine große Lücke haben Stadt und Bürgeramt am Dienstag in Hochzoll geschlossen. Erstmals öffneten sich in der Friedberger Straße 115 die Türen zum neuen Bürgerbüro, in das nach Worten des Oberbürgermeisters mehr als eine halbe Million Euro investiert wurde. Teamsprecherin ist Sabrina Hubel, Hausherrin und Nachbarin die Stadtsparkasse Augsburg.

Sie half den dringenden „Verbesserungsbedarf auf der Ostseite“ der Stadt zu decken. Das Bürgerbüro ist für Oberbürgermeister Kurt Gribl ein „guter Impuls für den Stadtteil“ und die Versorgung seiner Bürger vor Ort. Es sei deutlich geworden, dass die Hochzoller nicht länger von Lechhausen abhängig sein wollten. Seit zehn Tagen nun ist es jedoch umgekehrt. Lechhausen, das allein 2018 eine Kundenfrequenz von rund 47.000 Besuchern verbuchte, schloss für drei Monate seine Schalter. Laut Dieter Roßdeutscher muss die Filiale, die 2003 eröffnet wurde, nach 15-jähriger Betriebszeit renoviert werden.

Es sei davon auszugehen, dass sich die Bürger währenddessen Richtung der Hochzoller Filiale orientieren. Wenn Lechhausen Anfang 2020 wieder ans Netz geht, ist Augsburg stadtweit mit fünf Bürgerbüros – davon vier dezentralen – versorgt. Und wie es scheint, soll es weitere geben. Als nächste Destination wurde bereits Göggingen ausgewählt. Stadtteilbüros sind auch in Haunstetten und Kriegshaber angesiedelt.

