vor 36 Min.

Mit Teppichmesser Reifen traktiert: Unbekannte beschädigen Autos

Gleich mehrmals sind in Augsburg Fahrzeuge beschädigt worden. In einem Fall wurde ein Stück eines Teppichmessers gefunden.

Bereits am Donnerstag wurde in Oberhausen zwischen 11 und 12 Uhr im Bereich Grüner-/Haußerstraße bei einem blauen 3er BMW der linke Außenspiegel abgetreten. Um Hinweise bittet die Polizei unter 0821/323-2510.

In der Zeit zwischen Freitag 12.30 Uhr und Samstag 11.30 Uhr hat ein unbekannter Täter in der Reeseallee in Kriegshaber ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Eigentümerin stellte einen Platten fest und fand im Hinterreifen des schwarzen VW Golf ein Teilstück eines Teppichmessers. Der Frau war in der Nacht auf Samstag gegen 23.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen, die sich vor dem Haus aufgehalten hatte. Ob diese als Verursacher in Frage kommen, ist unklar.

Plötzlich hörte der Autofahrer einen Knall

In Pfersee kam es am Freitag gegen 11.15 Uhr in der Augsburger Straße, Höhe Hausnummer 11, zu einem Zwischenfall. Ein 28-Jähriger fuhr mit seinem graufarbenen BMW aus seiner Ausfahrt und dabei über den Gehweg. Plötzlich bemerkte er einen Knall und anschließend einen Mann, der hinten links am Fahrzeug stand. Der Mann beschwerte sich, dass der 28-Jährige über den Gehweg fuhr, und entfernte sich.

Der Autofahrer entdeckte anschließend im hinteren Bereich seines Autos eine Beschädigung. Die Beschreibung des Fußgängers: circa 1,90m groß, zwischen 35 und 45 Jahre alt, westeuropäisches Aussehen, er trug eine bordeauxrote Jacke mit roter Mütze. Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich an die Polizei unter 0821/323-2610 zu wenden.

In der Zeit von Donnerstag, 23 Uhr, bis Freitag, 9 Uhr, wurde in Haunstetten in der Straße Leisenmahd ein schwarzer BMW X6 angefahren. Laut Polizei beträgt der Schaden circa 2000 Euro. Hinweise unter 0821/323-2710. (ina)

Themen folgen