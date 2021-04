Mit Tests und Technik: Grüne tagen unter Corona-Bedingungen in Augsburg

Plus Normalerweise würden am Wochenende mehrere hundert Mitglieder der Grünen nach Augsburg kommen. Wegen Corona sieht der Parteitag ganz anders aus als sonst.

In normalen Zeiten würden an diesem Wochenende rund 400 bis 500 Mitglieder der bayerischen Grünen nach Augsburg kommen. Sie würden diskutieren, abstimmen, viele Gespräche am Rande führen. Sie würden in Hotels übernachten, Restaurants besuchen, die Stadt anschauen. Wegen der Corona-Krise sieht der Landesparteitag der Öko-Partei aber ganz anders aus. Die Delegierten bleiben alle zuhause und werden den Parteitag nur vor ihrem Computer verfolgen. Zwar hat die Partei die Kongresshalle für ihre Veranstaltung gebucht. Redner werden auf der Bühne des großen Saals stehen. Doch im Saal, wo sonst hunderte Menschen Platz finden, werden nur ein oder zwei Dutzend Personen sein. Es ist ein Parteitag, der in Augsburg stattfindet - aber mehr noch im Virtuellen.

Es ist einiges an Technik erforderlich, um die Live-Bilder vom Parteitag in guter Qualität zu den Delegierten zu bringen. Die Technik war am Freitag schon nahezu fertig aufgebaut. An diesem Samstag um zehn Uhr soll die Landesdelegiertenkonferenz, wie sie offiziell heißt, dann starten. Im Wesentlichen geht es in Augsburg um zwei Dinge. Es soll ein Nachfolger für den scheidenden Landesvorsitzenden Eike Hallitzky gefunden werden. Zwei Männer bewerben sich dafür, der Ebersberger Thomas von Sarnowski, 33, und der in Perlesreut (Landkreis Freyung-Grafenau) lebende Hans Jürgen Hödl, 39. Außerdem soll die Landesliste für die Bundestagswahl aufgestellt werden. Aktuell sitzen elf bayerische Grüne im Bundestag. Angesichts der guten Umfragewerte rechnen sich die bayerischen Grünen bis zu 30 Mandate aus.

Parteitag der Grünen in Augsburg: Am Samstag soll bis 23 Uhr getagt werden

Vor allem die Aufstellung der Liste wird wohl viel Zeit brauchen, die Delegierten müssen sich auf viele Stunden vor dem Bildschirm einstellen. Bis zu Platz 40 soll über jeden Platz einzeln abgestimmt werden. Jeder Bewerber darf sich fünf Minuten lang vorstellen, dann folgt eine fünfminütige Fragerunde. Bei mehreren Bewerbern für einen Listenplatz kann es wegen des Prozederes bis zu drei Abstimmungen geben. Die Tagesordnung für Samstag gleicht dann auch fast einer Drohung: "Ende frühestens 23 Uhr" steht da. Am Sonntag soll die Aufstellung der Liste dann noch weitergehen. Die Kandidaten für einen Listenplatz können sich entweder auf der Bühne in der Kongresshalle vorstellen, sie können es aber auch von zuhause aus vor der Webcam machen. Die Augsburger Abgeordnete Claudia Roth bewirbt sich für Platz 1 der Landesliste.

Claudia Roth will wieder für die Augsburger Grünen in den Bundestag. Foto: Ulrich Wagner

Der Parteivorstand der bayerischen Grünen wird in der Halle anwesend sein. Jeder, der vor Ort ist, muss sich auf das Coronavirus testen lassen. Am Eingang zur Kongresshalle gibt es eine Teststation. Die Parteichefs auf Bundesebene kommen nicht persönlich nach Augsburg. Robert Habeck wird eine Rede halten, die digital übertragen wird. Sie wird zudem vorab aufgezeichnet, damit es weniger technische Probleme geben kann. Habeck gilt als einer der beiden Anwärter für die Kanzlerkandidatur neben Annalena Baerbock. Am Montag wollen die Grünen bekannt geben, wen sie ins Rennen schicken.

