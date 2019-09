12.09.2019

Mit Wissen gegen Dauerschmerzen

In der Waldhausklinik in Deuringen starten wieder die Herbstvorträge.

In der Waldhausklinik in Deuringen startet wieder die Herbstvortragsreihe. Es geht auch um Bluthochdruck.

Wie kann ich mit Bluthochdruck umgehen und welche Möglichkeiten gibt es, ständige Schmerzen zu bekämpfen? Das sind nur zwei der Themen, um die es in den öffentlichen Herbstvorträgen in der Waldhausklinik im Stadtberger Stadtteil Deuringen gehen wird. Neben den Arztvorträgen der Volkshochschule hat sich auch diese Inforeihe etabliert.

Einen Einblick in das ganzheitliche Pflegeverständnis in der Waldhausklinik gibt es zum Auftakt am kommenden Mittwoch, 18. September, von Stationsschwester Christa Frick. Eine Woche später erklärt Diätassistentin Irina Richau die richtige Ernährung bei Hypercholesterinämie. Am Mittwoch, 2. Oktober, spricht Stationsärztin Mihaela Kalman über nicht infektiöse Granulomatose, Sarkoidose und Berylliose. In der Woche darauf geht es bei der Oberärztin für Innere Medizin und weiteren Fachgebieten um das Thema „Bluthochdruck – schulmedizinische und naturheilkundliche Behandlungen in der Waldhausklinik“.

Am Freitag, 11. Oktober, berichtet Schmerztherapeut Rudolf Westfal über „Plättchenreiches Plasma (Vampirlifting) und Einhorn- (Unicorn-)Lifting in der Schmerztherapie“. Über die Misteltherapie in der Onkologie, also bei Krebserkrankungen, berichtet Stationsärztin Irina Verbitsky am Mittwoch, 16. Oktober. In der Woche darauf spricht ihre Kollegin Sofia Kowalewskaja über interdisziplinäre multimodale Therapie in der Waldhausklinik bei Fibromyalgie.

Und am Mittwoch, 30. Oktober, enden die Herbstvorträge in der Waldhausklinik mit dem Thema „Rückenschmerzen ohne Ende – was kann ich tun?“, zu dem die Physiotherapeutinnen Karin Roth und Annemarie Wurch Auskunft geben.

Die Vorträge finden am Mittwoch und auch am Freitag statt, mittwochs jeweils von 13.30 bis 14.30 Uhr und am Freitag von 14 bis 15 Uhr. Alle Veranstaltungen finden im Vortragssaal der Waldhausklinik statt, Sandbergstraße 47-49 in Stadtbergen-Deuringen. (AL)