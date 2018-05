vor 25 Min.

Mit alten Stiften helfen

Unter dem Motto „Stifte machen Mädchen stark“ beteiligt sich der Verbraucherservice Bayern in Augsburg an einer Aktion des Deutschen Weltgebetstags-Komitees. Es werden leere oder defekte Schreibgeräte gesammelt, recycelt, und pro Stift wird ein Cent gutgeschrieben. Mit dem Geld unterstützen die Teilnehmer Lehrer und Psychologen im Libanon und ermöglichen 200 syrischen Mädchen den Schulunterricht in einem Flüchtlingscamp. Bereits 450 Stifte genügen, um eine Schülerin mit Schulmaterial auszustatten. In der Beratungsstelle im Ottmarsgäßchen 8 ist eine Sammelbox aufgestellt: Hier kann jeder leere oder defekte Schreibgeräte abgeben. Gesammelt werden Kugelschreiber, Gelroller, Marker, Filzstifte, Druckbleistifte, Korrekturmittel, Füllfederhalter und Patronen. Nähere Informationen unter Telefon 0821/157031. (AZ)