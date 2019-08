"Mit dem Schwerdt und blutiger Hand zu Tode befördert"

Plus Hängen und Köpfen fünf Pfennige, lebendig Begraben acht: Folter und Hinrichtungen waren in Augsburg lange üblich. Über deren Kosten wurde gründlich Buch geführt.

Emanuel Eggelhof und Christoph Jacob Lehherr starben wenige Minuten nacheinander. Der Scharfrichter wartete bereits, als die Falschmünzer am 14. April 1701 aus ihren Zellen im Rathauskeller auf den Fischmarkt geführt wurden. "Aus besondern Gnaden mit dem Schwerdt hingerichtet", verzeichnet das Protokoll später lapidar. Ein heutiges Schöffengericht hätte die Augsburger zu einer Freiheitsstrafe "nicht unter zwei Jahren" verurteilt.



In der frühen Neuzeit hatten Übeltäter nichts zu Lachen, wenn sie im Augsburger Rathaus vor Gericht standen. Dabei reicht die Geschichte der städtischen Rechtsprechung viel weiter zurück. Mehr als zwei Jahrhunderte lang regelte das Stadtrecht von 1276, wie mit Verbrechern umzugehen war. "Das Buch", wie man es hieß, wurde dabei immer wieder erweitert und den Bedürfnissen der Zeit angepasst.

Nur wenige Dokumente sind über die Prozessführung aus der Zeit vor 1600 erhalten. Eines aber wird aus den Quellen deutlich: Der Henker war in Augsburg lange ein vielbeschäftigter Mann.

Zu den Hinrichtungen bekamen die Ratsherren Wein spendiert

Dass der Scharfrichter beispielsweise 1321 acht Menschen "mit dem Schwerdt und blutiger Hand vom Leben zu Tode beförderte", 1371 sogar 13 Delinquenten hinrichtete, wissen wir Dank der sprichwörtlichen schwäbischen Gründlichkeit in Sachen Geld. Stets wurde genau darüber Buch geführt, wieviel für die Dienste des unbeliebtesten Manns der Stadt ausgegeben wurde. Hängen und Köpfen fünf Pfennige, lebendig Begraben acht Pfennige, Verbrennen war den Sätzen zufolge am teuersten: Drei Pfund und sechs Pfennige zuzüglich fünf Schillinge fürs Holz - akribisch die Liste der Strafen, die uns heute grausam erscheinen.

Exekutionen, die gelegentlich am Perlachberg durchgeführt wurden, kamen das Stadtsäckel übrigens noch teurer: Rechnungen führen auch die Kosten des Weins an, den die Ratsherren tranken, wenn sie das Schauspiel vom Rathaus aus beobachteten.

Es wäre aber falsch zu denken, die Augsburger hätten im Mittelalter mit Übeltätern stets kurzen Prozess gemacht. "Wie heute galt das Prinzip der rationalen Beweiserhebung", sagt Dr. Carl Hoffmann von der Universität Augsburg. Der Mitarbeiter des Lehrstuhls für bayerische und schwäbische Landesgeschichte befasst sich mit dem Augsburger Strafgerichtswesen im 16. Jahrhundert. Aus dieser Zeit gibt es noch viele Dokumente, eben auch über Freisprüche. Hoffmanns Schluss: "Wenn man einem Angeklagten seine Schuld nicht nachweisen konnte, wurde er freigelassen."



Freilich half man auch in der Reichstadt Augsburg schon einmal nach, wenn zur Verurteilung eines Mörders oder Diebes praktisch nur noch ein Geständnis fehlte. So mancher Delinquent begann schnell zu reden, war er erst einmal an hinter dem Rücken gefesselten Armen in die Höhe gezogen worden. Franz Jaudi etwa, 1712 des Raubmordes und der Brandstiftung verdächtig, gestand der Chronik zufolge erst "unter Bedrohung und peinlicher Frag" seine Untaten. Auch Frauen und Kinder wurden bislang im "peinlichen Verhör" mit Daumenschrauben traktiert. "Alles in allem wurde die Folter in Augsburg aber eher restriktiv gehandhabt", sagt Hoffmann.

Kleinere Delikte, heute ein Fall für den Einzelrichter, wurden lange von zwei sogenannten Strafherren abgeurteilt. Von Marianna Kegler etwa wird berichtet, anno 1721. "Nachdeme sie viele Jahr mit heillosen Diebs- und Gaunergesindel im Lande herum vagiret, die Leute bestohlen und betrogen, auch 6 unehliche Kinder erzeuget", musste die 39-Jährige für ihre Taten büßen. "Auf den Pranger gestellt und mit Ruthen hinaus gehauen". Ihr Komplize Philipp Kohlenhofer erlitt ähnliches Schicksal: "Auf den Pranger gestellt, auf dem Rücken gebrandtmarckt, hinaus gehauen, sodann des ganzen Schwäbischen auf ewig verwiesen".

Jahrhundertelang schafften sich die Augsburger unliebsame Zeitgenossen so vom Hals. Schon aus 1397 ist ein Fall bekannt, wo ein Totschläger nicht enthauptet, sondern mit Stadtverbot belegt wurde.

So manche Frau starb in Augsburg auf dem Scheiterhaufen

Um ein düsteres Kapitel der Rechtsgeschichte kommt jedoch auch Augsburg nicht herum. Zwar wurde die Stadt nie richtig von der Welle der Hexenprozesse erfasst; aber dennoch starb auch hier so manche Frau elend auf dem Scheiterhaufen. Ein Trost bleibt: Die wohl berühmteste Augsburgerin, die in den Mühlen der Justiz ihr Leben ließ, wurde nicht in Augsburg verurteilt. Die Baderstochter Agnes Bernauer stand vor dem Hofgericht in Straubing.

