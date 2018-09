vor 22 Min.

Mit der Facebook-Seite noch näher dran an Augsburg

Die AZ-Lokalredaktion hat im sozialen Netzwerk einen neuen Auftritt gestartet. Die Leser werden eingebunden

Von Ina Marks

Neueste Nachrichten, Live-Videos und besondere Fotos aus der Stadt: Seit zweieinhalb Wochen präsentiert sich die Augsburger Lokalredaktion mit einer eigenen Seite im sozialen Netzwerk Facebook. „Augsburger Allgemeine – Augsburg“ heißt der neue Facebook-Auftritt, der eines zum Ziel hat.

Auf der neuen Seite auf Facebook widmen wir uns ausschließlich dem Leben in Augsburg. Bei den Lesern kommt das bislang sehr gut an. Innerhalb von wenigen Tagen haben knapp 2000 Menschen „Augsburger Allgemeine – Augsburg“ abonniert. Sie wollen damit mit aktuellen Nachrichten aus Augsburg versorgt werden. Denn das ist die Stärke der neuen Facebook-Seite: Neueste Artikel werden darauf aktuell gepostet, die Nutzer über Ereignisse in der Stadt zeitnah informiert. Darüber hinaus werden Themen aufgegriffen, die das Leben der Augsburger unmittelbar beeinflussen, wie etwa Baustellen und die Verkehrssituation drum herum.

Sie finden auf www.facebook.com/AugsburgerAllgemeine.Augsburg/ auch aktuelle Debatten. Wie etwa den Disput über den Namen des Hotels „Drei Mohren“. Über die Artikel, die wir dazu gepostet haben, wird unter Lesern eifrig diskutiert. Jeder hat die Möglichkeit, seine Meinung kundzutun. Für Aufsehen im sozialen Netzwerk sorgte auch der Artikel über die Boa constrictor, die in Oberhausen entdeckt wurde. Das Bild von der Schlange, die neben einem Polizeiauto auf der Donauwörther Straße entlang kroch, faszinierte die Leser. Allein 70 von ihnen teilten den Artikel und verbreiteten ihn damit im sozialen Netzwerk Facebook weiter. Das Auffinden der Schlange wurde knapp 60 Mal kommentiert.

„Augsburger Allgemeine – Augsburg“ ist damit auch eine Möglichkeit für Nutzer, sich untereinander auszutauschen. Auf der Seite gibt es aber nicht nur neueste Nachrichten und Artikel. Besondere Ereignisse werden in kurzen Videos dargestellt oder sogar live übertragen.

Als Redakteur Jörg Heinzle vor ein paar Tagen etwa vom Plärrer die historische Hochseil-Aufführung der Geschwister „Weisheit“ filmte und in Echtzeit auf der neuen Facebook-Seite zeigte, begeisterte das viele Leser. Über 7000 Mal wurde das Facebook-Livevideo aufgerufen. In vielen Kommentaren zeigte sich die Freude der Leser über die Übertragung vom Plärrer. Manchmal reichen auch Fotos, um Einblicke in das städtische Leben zu gewähren oder schöne Plätze in Augsburg in Erinnerung zu rufen. Auch Leser schicken über Facebook Bilder an die Lokalredaktion. Wir veröffentlichen diese gerne, wie etwa eine atemberaubende Regenwolken-Konstellation des Lesers Jens Kunze. Auch das ist eine Stärke unserer neuen Facebookseite: Mit den Lesern, die das soziale Netzwerk gerne nutzen, in Kontakt zu treten, ihre Meinungen zu hören und Anregungen entgegenzunehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Facebook-Auftritt. Und alle, die mit sozialen Netzwerken nicht vertraut sind: Natürlich bleiben wir auch in der gedruckten Zeitung immer nahe am Augsburger Geschehen dran.

