Mit diesem Programm wollen die Dinnershows punkten

Die Künstler für Schuhbecks Teatro und das Winter Wonderland von Entertainer Chris stehen fest. Beide gastieren zeitgleich in Augsburg.

Von Miriam Zissler

Zwei Dinnershows in Spiegelzelten werden diesen Winter in Augsburg um die Gunst der Besucher in Konkurrenz treten. Von November bis Januar sind sowohl das Teatro, dessen Veranstalter schon seit Jahren mit dem bekannten Münchner Sternekoch Alfons Schuhbeck zusammenarbeitet, zu Gast in Augsburg, als auch das Winter Wonderland von Entertainer Chris Kolonko, der seinen Besuchern kulinarische Kreationen von Profikoch André Kracht bietet. Die Menüfolge steht fest. Nun haben die Veranstalter auch einen Einblick in ihre Künstlerauswahl gegeben, die das Dinner jeweils zu einem Spektakel machen soll.

„Schuhbecks Teatro legt dabei besonderen Wert auf hochklassige, international ausgezeichnete akrobatische und artistische Darbietungen“, heißt es es von der Teatro Events GmbH. Neben Zauberer Daniello und dem singenden Zeltdirektor Georg Schießl, der die Besucher bereits im Foyer in Empfang nehmen wird, treten in dem Spiegelzelt am Kesselhaus im Riedinger Park unter anderem das Trio Bofaki, drei junge Ungarn und ein Schleuderbrett, das ukrainische Duo Silver Stones, die 2015 den Bronzenen Clown beim Zirkusfestival in Monte Carlo gewannen, oder die zweifache Akrobatik-Europameisterin Maryna Sakhokiia auf. Singende Bedienungen unterhalten die Gäste mit Balladen, Rock- und Popmusik. 250 Besucher finden in dem Spiegelzelt Platz, das von 21. November bis 12. Januar in Augsburg gastiert.

Es gibt akrobatische Einlagen

Und auch im Winter Wonderland wird getanzt und gesungen – akrobatische Einlagen werden dort ebenso die Gäste in Atem halten, die eine der zahlreichen Shows vom 23. November bis zum 20. Januar im Spiegelzelt auf dem Plärrergelände besuchen. Im Foyer stimmen Frederica Comis und Anthony Panebianco auf den Abend ein. Die Vegas Showgirls versprechen mit besonderen Kostümen auf sich aufmerksam zu machen, Gema aus Spanien tanzt am Vertikaltuch, das Duo Nostalgia aus Moskau zeigt Akrobatik am Trapez, Miguel aus Madrid seinen Körper an der Pole-Stange. Herta und Berta singen und albern sich durch den Abend. Joy Peters, der nicht nur in die Rolle der Herta schlüpft, führt gemeinsam mit Gastgeber Chris Kolonko durch den Abend.

Als im Mai bekannt wurde, dass zwei Spiegelzelte gleichzeitig mit Dinnershows um die Gunst der Augsburger buhlen werden, hatte das für Verstimmungen bei den Veranstaltern gesorgt. Entertainer Chris warf der Konkurrenz vor, einen Rachefeldzug gegen ihn zu führen. Die Teatro Events GmbH entgegnete, dass das Vorhaben seit Jahren geplant sei. Die Wogen haben sich inzwischen geglättet. Der Vorverkauf läuft.

