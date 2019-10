vor 18 Min.

Mit hartem Training will er es weit bringen

Martin Michelius ist ein passionierter Sportler. Sein Engagement brachte dem Augsburger einen Auftritt im Fernsehen, zahlreiche Sponsoren und 17.000 Fans auf Instagram ein. Wovon der Polizeibeamte aber wirklich träumt.

Von Miriam Zissler

Den inneren Schweinehund kennt Martin Michelius nicht. Wenn der Polizeibeamte nach seinem Dienst nach Hause kommt, hat er schon zwei Trainingseinheiten hinter sich: Dann ist der 1,95 Meter große Athlet bereits von seiner Wohnung in Haunstetten zur Dienststelle nach Bobingen und wieder zurück gejoggt. Damit nicht genug, meistens findet noch eine dritte Trainingseinheit Platz in seinem Tagesablauf. Sport gehört für den 30-Jährigen einfach dazu. „Sport muss man leben. Für mich gehört es zu meinem Lifestyle. Andere kommen morgens vom Feiern heim, wenn ich bereits durch den Siebentischwald jogge“, erzählt er und lächelt. Probleme hat er damit nicht. Alkohol trinke er sowieso nicht. Seine Energien nutze er lieber für seinen Sport, für das Modeln, das er nebenher betreibt und sein Engagement als Personal Trainer.

Manchmal zeigt der Sportler auf Insta-gram seinen durchtrainierten Körper.

Dieser Lebensstil imponiert vielen anderen Menschen. Martin Michelius gilt als Influencer, als Person, die aufgrund ihrer besonderen Art in Sozialen Netzwerken im Internet als Werbeträger infrage kommt. Dem Augsburger folgen auf Instagram 17000 Personen. Menschen, die er beinahe täglich mit einem Foto versorgt. Mal ist er in Sportkleidung zu sehen, mal im Freizeit-Look und manchmal zeigt er seinen gut trainierten Oberkörper. Der Waschbrettbauch kann sich sehen lassen – das Ergebnis eines lebenslangen, harten Trainings und einer ausgewogenen Ernährung. „Meine Eltern sind sportbegeistert und haben mir das mitgegeben, mich gefördert und gefordert“, sagt er. In jungen Jahren schwimmt er im Verein und spielt Fußball beim FC Augsburg, später wechselt er zum Triathlon. Nach seinem Abschluss an der Fachoberschule leistet er seinen Wehrdienst ab und wird einer Eliteeinheit zugeteilt. Anschließend ist er im Kongo und in Afghanistan im Einsatz, wo er im Jahr 2009 17 Feuergefechte miterlebt. „Damals war ich 21 Jahre und wollte noch etwas von meinem Leben haben“, sagt er. Deshalb quittierte er seinen Dienst bei der Bundeswehr und ging zur Polizei.

Bei "Superheroes Germany" im Finale

Zurück in Augsburg betreibt er wieder exzessiv Sport. Nur eine Hüftoperation zwingt ihn zu einer mehrmonatigen Pause. Ansonsten kann den zielstrebigen Augsburger wenig stoppen. Im Fernsehen tritt er in diesem Jahr bei den „Superheroes Germany“ auf Pro Sieben an und schied im Finale aus. Andere Formate wie der Bachelor wurden ihm auch angeboten, aber Martin Michelius lehnte dankend ab. „Ich habe eine Freundin. Der Bachelor ist nichts für mich. Bei sportlichen Wettbewerben würde ich aber wieder antreten“, sagt er.

Michelius im coolen Freizeitlook, zu sehen auch auf Instagram.

In den vergangenen Monaten hat er sich vor allem auf seine Wettbewerbsvorbereitungen für die Sportart Hyrox vorbereitet. Die Event- und Fitnesssportart gibt es seit dem Jahr 2017 und wird weltweit betrieben. Dabei müssen die Teilnehmer einen Parcours aus Kraft-, Ausdauer- und Laufeinheiten überstehen: Insgesamt müssen acht Mal 1000 Meter gelaufen und acht Work-out-Stationen absolviert werden. Sein Ziel ist kein geringeres als der „fitteste Athlet der Welt“ zu werden. Dafür absolviert er Wettkampf für Wettkampf – Mitte Dezember wird er beispielsweise in New York an den Start gehen. Nicht nur für seine Wettbewerbe fliegt der 30-Jährige rund um die Welt. Bei der Modelagentur McFit ist er unter Vertrag und wird immer wieder gebucht. Daneben erhält er wöchentlich von seinen Sponsoren Päckchen und Pakete, die unter anderem Kleidung beinhalten. Martin Michelius gefällt, wie sein Leben derzeit läuft. Der Veganer fühlt sich fit und will sportlich noch viel erreichen. Beim „Ironman“ auf Hawaii mitmachen ist sein Traum. Neben all den sportlichen Zielen will er aber auch eine Familie gründen. Für Freundin Leonie legt der Augsburger Influencer gerne das Handy weg. „Für sie mache ich dann eine Auszeit“, sagt er.

