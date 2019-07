vor 23 Min.

Mit weniger Besuchern zufrieden

Auftaktwochenende war eher verhalten

Von Andreas Alt

Ein vielfältiges und lebendiges Bild hat die Jakober Kirchweih an ihrem ersten Wochenende geboten: Pilger bewegten sich zur St.-Jakobs-Kirche und zum Rathaus, um die Kirche herum saßen Besucher bei Grillwurst und Bier unter Sonnenschirmen oder bei Kaffee und Kuchen in der Kirche, Flohmarktbesucher konnten stöbern. Es gab Themenführungen durch den Stadtteil. Großer Andrang herrschte abgesehen vom Jakobuslauf allerdings nicht.

Die Veranstalter, St. Jakob, St. Max und die Methodisten sowie der Stadtteilverein, sind mit weniger Besuchern als früher zufrieden, da der Charakter des Fests sich geändert hat. Allerdings erinnerte Kirchenvorstand Bodo Fargeon von St. Jakob daran, dass einst, als die Jakoberstraße und der Jakobsplatz weiträumig abgesperrt waren und ein Festzelt aufgestellt war, auch mitunter der Eindruck der Leere entstanden sei. Im Gegensatz dazu sollten nun die Ökumene und die Pilgerkultur gepflegt werden.

Die Gottesdienste seien am ersten Wochenende voll gewesen, im Café Jakob in der Kirche habe am Sonntag vier Stunden lang Hochbetrieb geherrscht. Gut war in seinen Augen auch, dass die Kirche für alle geöffnet war; es hätten sich viele Kontakte ergeben - und sogar ein Taufgespräch stattgefunden.

Sieben Geschäfte entlang der Jakoberstraße sprachen die Festbesucher durch besondere Aktionen an. Tugce Aksoy, Verkäuferin bei „Sirin Baklava“, sagte jedoch, der Tag sei für sie „wie immer“ gewesen. Trotzdem fand sie es eine schöne Sache, beim Fest mitzumachen. Unzufrieden war Angelika Jeschek von „Angis Haferl“, einem Laden „für die schönen alten Dinge“. Sie spielte Grammofonmusik, aber das habe niemanden interessiert. Wichtiger als solche Aktionen wäre ihr, wenn mehr darauf geachtet würde, die Straße sauber zu halten. Ein zuverlässiger Höhepunkt im Programm war wieder der Jakobuslauf. Laut Mitveranstalter Simon Marschall machten 500 Lauffreudige mit, darunter 300 Schüler ab der 3. Klasse.

Das Stadtteilfest geht noch bis Sonntag, 28. Juli. Das gesamte restliche Programm ist unter www.jakober-kirchweih.de zu finden.

Themen Folgen