Mitarbeiter von MT Aerospace kämpfen um ihre Arbeitsplätze

Die Firma MT Aerospace produziert in Augsburg unter anderem Bauteile für das Ariane-Raketenprogramm.

Die IG Metall fordert von Unternehmen derzeit Beschäftigungssicherung statt Stellenabbau. Bei MT Aerospace in Augsburg nutzte die Gewerkschaft ein konkretes Beispiel für ihre Forderungen.

Von Andrea Wenzel

In ganz Bayern hat die Gewerkschaft IG Metall die Beschäftigten der Branche zum Protest gegen die massiven Stellenabbaupläne der Unternehmen aufgerufen und fordert von den Arbeitgebern stattdessen Beschäftigungssicherung und Zukunftsperspektiven. Vom 12. bis 16. Oktober treten Arbeitnehmervertreter und Beschäftigte daher unter dem Motto "Fairwandel statt Zukunftsangst" für sichere Arbeitsplätze und Investitionen in die Zukunft der bayerischen Standorte ein.

Bei MT Aerospace sind bis zu 100 Arbeitsplätze gefährdet

Am Mittwoch machte die "Tour" bei MT Aerospace in Augsburg Halt. Der Luftfahrtzulieferer steht, wie viele andere große Augsburger Unternehmen auch, unter enormen Druck. Anfang August ließ Unternehmens-Chef Hans Steininger wissen: "Wenn nicht bis Herbst für uns positive Entscheidungen fallen, stehen gut 100 Arbeitsplätze auf der Kippe, ja irgendwann ist sogar der Standort gefährdet." Schon vor Corona hatte MT Aerospace beschlossen, rund 80 von einst rund 600 Stellen sozial verträglich, also ohne betriebsbedingte Kündigungen, abzubauen. Etwa drei Viertel der Stellen sind bereits weggefallen.

Der Einschnitt hat mit dem Übergang von der Weltraum-Rakete Ariane 5 zur Ariane 6 zu tun. Das Nachfolgemodell ist deutlich günstiger und die Produktion der künftigen europäischen Rakete weitaus stärker automatisiert. Für die Fertigung sind daher weniger Menschen notwendig als noch beim Bau der Ariane 5. Zum Vergleich: Der neue Raketentyp wird doppelt so schnell hergestellt wie der alte. Damit drohen Auslastungsprobleme. In dem Werk in Augsburg entstehen die Außenhaut der Rakete und die Treibstofftanks.

IG Metall spricht zu MT-Aersospace-Belegschaft

Zur Stunde sprechen die zweite Bevollmächtigte der IG Metall Augsburg, Angela Steinecker und der Betriebsratsvorsitzende Patrick Blattenberger zu den Mitarbeitern, die sich an der Kundgebung beteiligen und informieren rund um die Aktionswoche der IG Metall, aber vor allem auch zum Stand der Dinge beim Augsburger Luftfahrtzulieferer.

