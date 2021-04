Mitbewohner rastet aus und greift zum Messer

Weil ein Mitbewohner bat, die Musik leiser zu stellen, flippte ein 28-Jähriger in einer Augsburger Arbeiterwohnung völlig aus.

Am Ostersonntag nahm die Polizei einen 28-jährigen Mann in einer Arbeiterwohnung fest. Zuvor hatte der junge Mann auf die Bitte eines Mitbewohners, die Musik leiser zu stellen, völlig überreagiert. Der Mann rastete laut Polizei vollkommen aus, lief aus dem Zimmer und kam mit einem Messer zurück. Den Stichbewegungen in Bauchrichtung konnte der Mitbewohner glücklicherweise ausweichen.

Ein weiterer Bewohner konnte den Mann entwaffnen und das Messer sichern. Der angetrunkene 28-Jährige drohte den Anwesenden noch mit weiteren Angriffen. Nach der Festnahme wurde er in den Polizeiarrest gebracht und am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete eine Untersuchungshaft an, die der Mann gleich antreten musste. (bau)