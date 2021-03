26.03.2021

Mitte Juli soll das Lokal im Flößerpark am Lech in Augsburg eröffnen

Plus Im Sommer soll es so weit sein: Das Gastro-Floß im Flößerpark am Lech in Augsburg soll öffnen. Was Stefan "Bob" Meitinger plant.

Von Silvia Kämpf

Am 15. Juli rechnet Gastronom Stefan "Bob" Meitinger fest mit einem "Soft-Opening" der Floßlände im Augsburger Flößer-Park. Der künftige Pächter des gerade entstehenden Lokals am Lechhauser Lechufer nahe der Lechbrücke ist mit dem Baufortschritt zufrieden, wenngleich es über den Winter zu einer fast dreiwöchigen Verzögerung kam. Insgesamt sollen in dem Betrieb einmal 160 Menschen Platz finden. 60 im Erdgeschoss mit Galerie, 60 im Untergeschoss und weitere 40 auf einem Balkon mit Blick auf den Fluss.

Lokal im Flößerpark: Musik, Bier und Brotzeiten

"Ohne großes Tamtam" will Meitinger eigenen Worten nach den Betrieb sachte anlaufen lassen, seinen Gästen dann aber nach und nach mehr Programm bieten. So seien nicht nur ein Lechuferfest im "Zur Floßlände" genannten Lokal im Sommer denkbar, sondern auch einmal im Monat Vorträge und Musik bei einer schmackhaften Brotzeit. In dem Haus, in dem der Investor und Kühbacher Brauerei-Chef Umberto Beck-Peccoz gerade die Kellerdecke einziehen ließ, soll die Küche in den Sommermonaten der eines Ausflugslokals ähneln. In der kalten Jahreszeit stehen Südtiroler Spezialitäten auf dem Speiseplan.

Die Sitzstufenanlage in dem Naherholungsprojekt des Stadtteils soll laut Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) voraussichtlich zum Sommer fertiggestellt sein. Nach Auskunft von Erben stehen im laufenden Haushaltsjahr 2021 Finanzmittel in Höhe von 490.000 Euro zur Verfügung. Bei diesem Betrag handle es sich um Restmittel für den zweiten Bauabschnitt aus dem vergangenen Haushaltsjahr, die für die weitere Umsetzung des Flößer-Parks übertragen wurden.

Nach Abstimmung mit dem Investor

Mit dem Betrag werden laut Erben beispielsweise die Sitzstufen im Lechufer hergestellt und die gesamte Sitzstufenanlage in das bestehende Lechufer eingepasst. Ferner diene das Geld dazu, nach Fertigstellung des im Bau befindlichen Gastronomie-Gebäudes die Wegeverbindungen herzustellen. Weil Abstimmungen mit dem Investor, Baron Umberto Beck-Peccoz von der Brauerei Kühbach, zu treffen sind, sei der geplante Kanalanschluss noch nicht erfolgt

Bild: Philipp Kiehl

Mit Abschluss all dieser Arbeiten soll die Sitzstufenanlage laut Umweltreferat so in das Ufer integriert sein, dass die Nutzung der Grünanlage und Gastronomie ohne weitere Eingriffe in das Ufer uneingeschränkt möglich sei. Finanziell nicht abgedeckt sei die ursprünglich raumgreifender geplante Uferabflachung im Bereich des zweiten Bauabschnitts. Deshalb werde aktuell kein weiterer Eingriff stattfinden.

Aktuell sind 13 Parkplätze im Gespräch

Das Amt für Grünordnung und Naturschutz (AGNF) habe aber bereits Mittel in Höhe von 692.700 Euro angemeldet. Diese teilen sich auf in Planungskosten von 52.700 Euro und Baukosten in Höhe von 640.000 Euro. Aktuell sieht der Haushaltsentwurf einen Einsatz der angeforderten Mittel in den Haushaltsjahren 2024/2025 vor. Derzeit erfolge laut Erben zudem die Abstimmung zum Bau der Parkplätze an der Radetzkystraße. Aktuell - hier könne es im Rahmen der Abstimmungen noch zu Änderungen kommen - seien 13 Parkplätze vorgesehen.

