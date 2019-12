vor 4 Min.

Mobilitätskonzept von "Generation Aux": Autos raus aus Vierteln

Der Verein Generation Aux hat sein Mobilitätskonzept vorgelegt. Er will Wohnviertel massiv vom Autoverkehr entlasten. Vorbild ist die spanische Stadt Barcelona.

Von Stefan Krog

Der Verein Generation Aux, der bei der Kommunalwahl antritt, hat ein Mobilitätskonzept vorgelegt, das Wohnviertel massiv vom Autoverkehr entlasten soll. Basis ist die Einrichtung sogenannter Superblocks nach dem Vorbild Barcelonas und der niederländischen Stadt Groningen.

Dabei werden die Zugangsstraßen zu Stadtquartieren für den Autoverkehr abgeriegelt – bis auf eine Ausnahme, die als Ein- und Ausfahrt dient. Das Ziel: Durchgangsverkehr soll aus Vierteln verbannt und gezielt auf Hauptstraßen und Tangenten gelenkt werden. „Auf diese Weise gewinnt man in den Vierteln mehr Raum zum Leben, etwa für Cafés oder für Spielplätze“, sagt Wolfgang Schimpfle, Stadtratskandidat bei Generation Aux.

Superblocks in Augsburgs Innenstadt

„Wer von der Innenstadt nach Haunstetten fahren will, könnte künftig etwa nicht mehr übers Bismarckviertel fahren“, sagt Kandidat Raphael Brandmiller. Das Konzept sei schnell umsetzbar. Geht es nach Generation Aux, könnten nach 15 Monaten drei Zonen in der Innenstadt zu Superblocks geworden sein. Vorher seien noch Detailplanungen und Gespräche mit Rettungsdiensten und Feuerwehr nötig. Innerhalb von drei Jahren könne das Konzept aufs ganze Stadtgebiet ausgeweitet sein.

Die Idee sei in jedem Fall einfacher umzusetzen als Visionen von einer „autofreien Innenstadt“, so Brandmiller in Anspielung auf einen Punkt im Wahlprogramm der Grünen. Innerhalb der Superblocks soll Tempo 20 oder, wenn sie als verkehrsberuhigte Bereiche ausgestaltet sind, Schrittgeschwindigkeit gelten. Brandmiller gibt zu, dass es am Anfang zu einer stärkeren Belastung der Hauptachsen und Umwege-Kilometern bei Autofahrern kommen werde, wenn diese ein Viertel nur über eine bestimmte Straße erreichen oder verlassen können.

Allerdings gehe man davon aus, dass das Auto auf diese Weise nach und nach unattraktiver gegenüber Fahrrad und den eigenen Füßen werde. Für diese gibt es keine Einschränkungen bei der Durchquerung von Vierteln. „Die Alternativen werden attraktiver. Das befördert die Verkehrswende im Kopf, ohne große Verbote“, so Brandmiller. Gleichzeitig entstünde so ein stadtweites Netz von Fahrradachsen.

In Berlin ist geplant, einen derartigen Superblock in einem Kreuzberger Kiez einzurichten. Anwohner hatten einen entsprechenden Antrag gestellt.

