07:20 Uhr

Modernes Wohnen auf ehemaligem Fabrikareal

Auf dem Gelände der Metzgerei Reiter in Pfersee sind 49 Wohneinheiten sowie mehrere Ladengeschäfte entstanden. Alle Immobilien sind verkauft.

Von Andreas Alt

Die Lücke, die der Produktionsbetrieb der Metzgerei Reiter in der Augsburger Straße in Pfersee hinterlassen hatte, ist wieder geschlossen. Der Wohn- und Geschäftshauskomplex der Tfm-Wohnbau, der hier entstanden ist, trägt den Namen „Bei den Wertachauen“. 49 Wohnungen in gehobenem Standard sind entstanden und mit Fertigstellung der Immobilie nach Aussage des Leiters der Verkaufssteuerung, Christian Nayyeri, auch schon alle verkauft.

Wo früher die Fabrik und Verwaltungsgebäude von Reiter standen, befinden sich nun vier Häuser, wobei die beiden an der Straßenfront der Augsburger Straße wie eine Einheit wirken. An dieser Straße befinden sich zudem sechs Gewerbeflächen. Eingezogen sind im Erdgeschoss ein Optiker, eine Fahrschule, eine Hebammenpraxis und ein Fahrradladen; im ersten Stock sind ein Büro und ein Kosmetiksalon angesiedelt.

Grünanlage wird noch fertig gestaltet

Alles Übrige sind Wohnungen. Das gilt auch für die beiden hinteren Häuser, die von der Körnerstraße her erschlossen sind. Zwischen dem vorderen und dem hinteren Teil der Wohnanlage befindet sich eine Freifläche, die teils Parkplätze, teils einen Garten bietet. Die Grünanlage wird laut Nayyeri erst im Frühjahr fertig gestaltet. Der Großteil der Parkplätze, die zu der Anlage gehören, ist in einer Tiefgarage angelegt.

Die vorderen Gebäude sind fünfgeschossig, die hinteren viergeschossig (jeweils einschließlich Penthäusern auf dem Dach). Die Wohnungen haben zwei bis vier Zimmer und sind bis zu 176 Quadratmeter groß. Insgesamt bietet die Anlage nach Aussage von Nayyeri 4160 Quadratmeter Wohnfläche. Es sind ausschließlich Eigentumswohnungen, teils selbst genutzt, teils vermietet. Die Vermarktung fand zwischen November 2015 und Dezember 2017 statt. Inzwischen sind alle Wohnungen verkauft. Pfersee sei ein bei Wohnungssuchenden sehr beliebter Stadtteil. Bei den Bewohnern handle es sich teils um junge Familien mit Kindern, teils um Ältere, die oft ihr Haus gegen eine kompakte Stadtwohnung eingetauscht haben, so Nayyeri.

Große Dachterrassen

Tfm hat daneben darauf geachtet, dass die Wohnungen zentrumsnah sind. In der unmittelbaren Nachbarschaft gibt es ein gutes Geschäftsangebot, und die Straßenbahn hält praktisch vor der Tür. Der Gebäudekomplex fügt sich gut in das Umfeld ein. Es gibt aber im Gegensatz zu den meisten Nachbarhäusern keine Dachschrägen. Die Penthouse-Wohnungen sind auf die Flachdächer aufgesetzt und wurden ganz nach den Wünschen der Käufer zugeschnitten. Sie sind jeweils mit einer großen Dachterrasse ausgestattet.

Nach der Insolvenz von Reiter hatte zunächst eine Stuttgarter Immobilienfirma das Reiter-Areal erworben. Sie verkaufte es aber im folgenden Jahr an Tfm weiter. Tfm ist aus der Augsburger Firma Maresch und der Münchner Terrafinanz-Gruppe hervorgegangen und steht nach eigener Darstellung für „ansprechende Architektur, optimale Bauqualität und langfristigen Wertzuwachs“. Das Tfm-Verkaufsbüro findet sich ganz in der Nähe der neuen Wohnanlage „Bei den Wertachauen“ in der Augsburger Straße 9¼. Die Firma Maresch ist seit 1976 im Großraum Augsburg tätig und hat bisher mehr als 9000 Einheiten fertiggestellt. Terrafinanz in München gibt es schon seit 1961. Ähnliche Wohnanlagen hat Tfm gerade in der Wellenburger Straße in Göggingen und in der Beethovenstraße in Neusäß errichtet.

Produktion heute in Königsbrunn

Die Reiter-Produktionsanlage befindet sich inzwischen in Königsbrunn. Nach ihrer Insolvenz wurde die Metzgerei von dem Lebensmittelhändler Feneberg mit Sitz in Kempten übernommen. In Augsburg bestehen noch neun Reiter-Filialen des 1913 in Pfersee gegründeten Unternehmens.

Themen Folgen