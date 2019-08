12:21 Uhr

Modular-Festival ist für europäischen Preis nominiert

In Augsburg und Bayern hat das Modular-Festival bereits mehrere Preise gewonnen. Nun kann sich das Festival auch europaweit Hoffnungen machen

In Berlin wird am 6. September zum dritten Mal der „European Youth Culture Award“ der Stiftung Respekt! vergeben. Für den europäischen Jugendkultur-Preis wurde der Stadtjugendring Augsburg mit seinem Modular-Festival in der Kategorie Jugendarbeit und Selbstorganisation nominiert. Die Stiftung Respekt! zeichnet mit dem Preis Projekte, Initiativen oder Personen aus, die sich für eine offene, tolerante Gesellschaft einsetzen, Jugendkultur sichtbar machen und auf innovative Weise mit Jugendlichen und zum Thema Jugendkulturen gearbeitet und geforscht haben.

Augsburger Modular-Festival nominiert

Für die Nominierung vorgeschlagen wurde das Festival von Prof. Dr. Günther Kronenbitter von der Universität Augsburg. „Die Expertise, die sich der Stadtjugendring in der Organisation eines so großen Open-Air Festivals mit dem Schwerpunkt auf Partizipation von jungen Erwachsenen über die Jahre aufgebaut hat, sollte nun auch europaweit honoriert werden“ begründet der Vertreter des Lehrstuhls für Europäische Ethnologie und Volkskunde die Einreichung seines Vorschlags. Neben zwei Preisen in Augsburg wurde das Modular Festival bereits 2018 mit dem bayerischen Popkulturpreis vom Verband für Popkultur in Bayern ausgezeichnet. (AZ)

88 Bilder So feiern die Modular-Besucher den letzten Tag des Festivals Bild: Peter Fastl

Themen Folgen