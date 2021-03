vor 48 Min.

Mohrenkönig in Augsburg hat neuen Pächter - und bald neuen Namen

Plus Die Betreiber des Lokals Perlach Acht übernehmen die Gaststätte Mohrenkönig im Augsburger Antonsviertel. Den Namen wollen sie allerdings nicht behalten.

Von Miriam Zissler

Die Lokale sind geschlossen, lediglich für das Mitnahme-Geschäft dürfen sie derzeit öffnen. Dennoch steht die Augsburger Gastro-Szene nicht still. Michael und Michaela Häuser, die das Lokal Perlach Acht am Perlachberg betreiben, haben nun bestätigt, dass sie ein weiteres Lokal übernommen haben - den Mohrenkönig im Antonsviertel. Seit über einem Jahr steht die Wirtschaft leer. Zuletzt hatte die Gaststätte Sebastian Hrabak (Schwarze Kiste) betrieben. Er musste sie aber wegen eines vorläufigen Insolvenzverfahrens schließen. Nun soll es weitergehen im Mohrenkönig - aber nicht mehr mit diesem Namen.

Besitzer des Perlach Acht wollen ein zweites Standbein

Für Michael und Michaela Häuser war sofort klar, dass die Lokalität das Richtige für sie ist, wie sie erzählen. "Wir haben schon länger nach einem zweiten Standbein gesucht", sagt Michael Häuser. 2014 haben sie das Perlach Acht am Perlachberg eröffnet. Darin bieten sie auf einer regelmäßig wechselnden Karte mediterrane Küche an. Es hat derzeit geschlossen. "Das Mitnahmegeschäft hat sich nicht gerechnet. Allein wegen der Parkplatzsituation war das schwierig", berichtet Michael Häuser. So blieb in den vergangenen Monaten mehr Zeit für Korbinian, ihr erstes Kind, und die Suche nach einer weiteren Lokalität.

"Wir wollen am Perlachberg bleiben. Wir wissen aber nicht, wie sich der Standort in der Innenstadt entwickelt", sagt er. Mit den vielen Leerständen in der Karolinenstraße und am Perlachberg habe sich die Lage nicht gerade "optimal" entwickelt. Durch die Corona-Pandemie werde sich die Situation sicherlich nicht bessern, ist sich der Gastronom sicher. "Viele Menschen arbeiten jetzt im Homeoffice", sagt er. Es werde sich zeigen, wann und wie viele zurückkehrten.

Ein Biergartenbetrieb wurde den neuen Pächtern nicht genehmigt. Sie können ihren Gästen im Außenbereich dennoch 66 Plätze anbieten. Bild: Stefan Puchner (Archivbild)

Mit dem Mohrenkönig würden sie sich nun einen Traum erfüllen. "Ich wollte schon immer ein Lokal haben, in dem ich heimische Küche anbiete. Bayerische Schmankerl, wie Schweinebraten und Brotzeit", sagt er. Wann sie dort ihre ersten Gäste begrüßen können, steht noch nicht fest. Das hänge von der Entwicklung der Corona-Pandemie und den Arbeiten in der Wirtschaft ab. "Die Theke der Wirtschaft ist noch drin. Wir werden das Lokal aber sonst neu einrichten und auch eine neue Küche einbauen", sagt er. Egal, wann die Lokale in Bayern wieder öffnen dürften - frühestens Ende April, Anfang Mai werde die Stadtteilwirtschaft betriebsbereit sein.

Der Mohrenkönig in Augsburg bekommt einen neuen Namen

Dann werde sie auch mit einem neuen Namen eröffnet - der Mohrenkönig ist somit Geschichte. "Mit dem Namen machen wir uns keine Freunde", sagt der neue Betreiber. Im Zuge der Rassismus-Debatte um den Namen des Augsburger Hotels Drei Mohren, das inzwischen Maximilian's heißt, wurde auch von verschiedenen Seiten der Name des Lokals Mohrenkönig kritisiert. Wie das Lokal künftig heißen wird, verrät Michael Häuser noch nicht. Er freue sich auf die neue Herausforderung.

Das frühere Hotel Drei Mohren legte im vergangenen Jahr den alten Namen ab. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Wenn die Lokale - wie im vergangenen Jahr - zunächst mit der Außenbestuhlung öffnen dürften, fühlt er sich gut gewappnet. "Im Außenbereich wurden uns 66 Plätze genehmigt. Das sind ungefähr so viele Plätze, wie wir im Innenbereich haben."

Lesen Sie dazu auch:

Wie trifft die Corona-Krise die Gastronomie? Hören Sie sich dazu unseren Podcast von Juni 2020 aus der Reihe "Augsburg, meine Stadt" an:

Themen folgen