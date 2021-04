Motorrad-Raser aus Augsburg erwischt: Fahrverbot und 1200 Euro Bußgeld

Die Verkehrspolizei Donauwörth hat am Sonntag Tempokontrollen auf der Bundesstraße 25 durchgeführt. Der traurige Spitzenreiter kommt aus Augsburg.

Mit einem zivilen Messfahrzeug hatten die Beamten am Sonntagnachmittag die Geschwindigkeiten der Verkehrsteilnehmer auf der B25 zwischen Donauwörth und Nördlingen im Blick. In mehreren Fällen erwischten die Polizisten Fahrer, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h deutlich überschritten. Trauriger Spitzenreiter war ein 60-jähriger Augsburger.

Auf Höhe Harburg hatte der Motorradfahrer mit seiner Ducati laut Polizei über 180 km/h auf dem Tacho. Wie die Polizei berichtet, gab der Temposünder an, gerade auf seiner ersten Ausfahrt in der diesjährigen Motorradsaison zu sein. Der Übermut war schnell dahin. Die Ausfahrt zieht ein Bußgeld in Höhe von 1200 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge nach sich, so die Polizei. (ina)

