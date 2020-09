20.09.2020

Motorradfahrer im Hochzeitskorso wird in Augsburg bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Augsburg ist ein Motorradfahrer verletzt worden.

Bei einem Hochzeitskorso in Augsburg hat sich ein Motorradfahrer verletzt, weil er gegen ein Auto geprallt ist.

Es hätte eine besonders schöne Fahrt werden sollen, doch sie endete mit einem schweren Unfall: Am Samstagnachmittag war ein Motorradfahrer im Hochfeld in einem Hochzeitskorso unterwegs, als er gegen ein Auto prallte. Der Unfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr auf der Haunstetter Straße. Der 25-jährige Motorradfahrer war an der Spitze des Hochzeitskorsos unterwegs. Laut Polizeibericht nahm ihm ein 85-jähriger Autofahrer die Vorfahrt, und zwar auf Höhe der Stauffenbergstraße beim Abbiegen nach links.

Beim Aufprall wurde der 25-Jährige vom Motorrad geschleudert und kam auf dem Dach des Pkw zum Liegen. Er wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Uniklinikum Augsburg gebracht. Der Autofahrer wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt und hat einen Gutachter hinzugezogen. (eva)

Themen folgen