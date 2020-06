vor 50 Min.

Motorroller gestohlen: Polizei sucht anonyme Zeugin

Die Polizei fand den gestohlenen Roller in Augsburg wieder. Symbolbild

Ein oder mehrere Unbekannte haben im Antonsviertel einen Vespa-Roller gestohlen. Bei der Polizei ging dazu eine anonyme Nachricht ein.

Der Diebstahl hatte sich im Antonsviertel im Zeitraum vom vergangenen Wochenende bis Dienstag ereignet. Wie die Polizei berichtet, wurde in der Moltkestraße ein schwarz-roter Vespa Piaggio Roller im Wert von rund 1800 Euro entwendet. Im Rahmen einer Fahndung fanden die Beamten das Zweirad Dienstagabend in der Hochfeldstraße und stellten es sicher.

Zwischenzeitlich ging auch eine anonyme Mitteilung bei der Polizei ein. Demnach gab eine Frau an, sie habe gesehen, wie der Roller in der Moltkestraße, in der auch der Geschädigte wohnt, mutmaßlich von einer Jugendgruppe gestohlen wurde.

Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere die anonyme Mitteilerin, die keinerlei Daten oder ihre Telefonnummer hinterlassen habe, sich unter 0821/323 2710 zu melden. Gesucht werden auch Zeugen, die den Roller am Auffindeort in der Hochfeldstraße wahrgenommen haben. (ina)

