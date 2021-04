Mountainbike vor Reihenhaus gestohlen

Einen Fahrraddiebstahl aus Hochzoll meldet die Polizei.

Ein Mountainbike ist am Wochenende vor einem Reihenhaus in der Ammerseestraße in Hochzoll von einem Unbekannten entwendet worden. Das schwarz-orangefarbene Fahrrad der Marke Cube stand versperrt vor einem Reihenhaus. Es hat einen Wert von etwa 450 Euro. Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310. (ina)