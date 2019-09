26.09.2019

Müll an der Wertach

Stadtrat weist auf ein Problem hin

Stadtrat Dieter Benkard (SPD) beklagt die mangelnde Sauberkeit des Uferwegs an der Wertach zwischen Hettenbach und der Mündung in den Lech. Er ist ein Arbeitsweg des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth. In der Regel zweimal jährlich wird er gemäht, sonst passiert nach Aussage von Benkard nichts.

Er hat sich mit den Ämtern in Verbindung gesetzt, um zu erreichen, dass Unrat und Hundekot künftig beseitigt werden. Doch das Wasserwirtschaftsamt sage: Diesen Arbeitsweg müsse jeder auf eigene Gefahr benutzen. Das Grünamt der Stadt lehne es ab, Hundetoiletten aufzustellen, weil es für den Weg nicht zuständig sei und auch kein Geld dafür habe.

Früher, so Benkard, konnte der Weg nur von Kleingärtnern der Flussbauamtsanlagen genutzt werden und wurde auch von ihnen sauber gehalten. Als der Arbeitsweg geschaffen wurde, mussten die Kleingärtner ihre Grenze zurücksetzen, weil der Uferstreifen nicht breit genug für einen drei Meter breiten Weg war. Daher könne man von ihnen nicht mehr verlangen, den Weg zu säubern.

Dankbar ist Benkard den Schülern und Lehrkräften der Drei-Auen-Schule, die mit ihrer Aktion „Sauber ist in“ etwas gegen den Müll unternehmen. Er selbst sammelt dort mitunter auch weggeworfene Dosen, Flaschen, Zigarettenschachteln und schwarze Beutel mit Hundekot auf. Das Problem ist aber nach seinen Worten insgesamt ungelöst. (AZ)

Themen folgen