07:00 Uhr

Müll und Lärm: Wie erfolgreich sind die Nachtmanager?

Die Nachtmanager im Sommer vorigen Jahres im Einsatz am Rathausplatz.

Plus Seit Juli probt die Stadt Augsburg ein Konzept für mehr öffentliche Ordnung. Ein Bestandteil sind zwei sogenannte Nachtmanager. Was Anwohner dazu sagen.

Von Jonas Voss

Seit Jahren rücken die öffentlichen Plätze in Augsburg immer wieder in den Fokus, weil es Konflikte zwischen Feiernden und Anwohnern oder Passanten gibt. Besonders betroffen waren zuletzt der Königsplatz oder der Elias-Holl-Platz. Stadt und Polizei reagierten mit mehr Kontrollen, dem Einsatz von Sozialarbeitern und – seit Juli 2019 – zwei sogenannten Nachtmanagern, früheren Mitarbeitern des Ordnungsdienstes in Zivil. Die Nachtmanager sollen die Arbeit von Polizei und Ordnungsdienst unterstützen. Letzterer hat mittlerweile 25 Stellen, von denen aktuell drei unbesetzt sind.

Die Augsburger Nachtmanager berichten im Ausschuss Das sogenannte Platz- und Nachtmanagement hat bisher 687 Kontrollen an 29 Orten durchgeführt, wie jüngst im Ausschuss für öffentliche Ordnung berichtet wurde. Darüber hinaus fanden 42 Ortstermine mit Leuten statt, die sich über Feiernde beschwert hatten; 140 solcher Beschwerden war es insgesamt. Schwerpunkte der beiden Nachtmanager waren der Sheridan-Park mit 65 Kontrollen und der Elias-Holl-Platz mit 55. Stefan Salz links und Alen Maslac starteten als Nachtmanager in Augsburg. Inzwischen ist ein neues Team unterwegs. Bild: Michael Hochgemuth

Im Einsatz sind Stefan Salz und Maria Thieme. Thieme ersetzt seit Januar den bisherigen Nachtmanager Alen Maslac. Er ist inzwischen als Teamleiter des Ordnungsdienstes tätig, der Wechsel erfolgte aus familiären Gründen, hieß es im Ausschuss. Laut Ordnungsdienstleiter Andreas Bleymaier ist das Konzept erfolgreich. So habe es in zahlreichen Fällen von zunächst genervten Anwohnern später positive Rückmeldung über die Arbeit des Platz- und Nachtmanagements gegeben. Als Beispiel aus der Praxis verwies er im Ausschuss auf die Situation im Sheridan-Park. Insbesondere im Sommer sei das Gelände bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehr beliebt. Übermäßiger Alkoholkonsum führe gerade am Abend und in der Nacht aber zu Beschwerden wegen liegengelassenem Müll und viel Lärm. Hier habe erst der Einsatz des Platz- und Nachtmanagements Wirkung gezeigt: Seitdem seien die Beschwerden „erheblich“ zurückgegangen. Die Nachtmanager soll es in Augsburg weiterhin geben Auch in Zukunft wolle man daher seitens der Stadt vermehrt auf kommunikative, denn repressive, Mittel bauen. Salz erklärte, „wir haben bisher fast ausschließlich gute Erfahrungen als Nachtmanager gemacht“. Viele der Angesprochenen würden aufgeschlossen reagieren und ihr Verhalten ändern. Und die Zielgruppe ist klar definiert: Gruppen mit hohem Aggressionspotenzial bleiben weiterhin Aufgabe von Ordnungsdienst und Polizei. Bleymaier regte an, die Nachtmanager über die bisherige Befristung bis 2021 hinaus zu behalten. Die Stadträte äußerten sich dem gegenüber positiv – wie auch zum Konzept insgesamt. Und spätestens mit dem Schuljahr 2020/21 sollen auf Vorschlag von Bleymaier „zielgruppengerechte Vorträge an den weiterführenden Schulen über eine rücksichtsvolle Nutzung des öffentlichen Raumes“ angeboten werden. Schüler sollen durch die beiden Nachtmanager über Kompetenzen und Aufgaben des Ordnungsdienstes sowie das bestehende Stadtrecht aufgeklärt werden. Diese Artikel könnten Sie auch interessieren: Für Kinder wenig geboten: Augsburgs Plätze sind ein Trauerspiel

Elias-Holl-Platz, Kö & Co.: So sicher ist die Lage auf Augsburgs Plätzen In einer neuen Folge unseres Podcasts "Augsburg, meine Stadt" spricht Feuerwehrmann Friedhelm Bechtel über Einsätze, die er nie vergessen wird. Hier können Sie sich das einstündige Gespräch anhören: Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

