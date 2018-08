vor 53 Min.

Müllabfuhr vergisst eine ganze Straße

In der Ludwigshafener Straße in Pfersee gibt es zahlreiche große Mülltonnen. Kürzlich blieben sämtliche graue Behälter ungeleert.

Bei dem Vorfall in Pfersee war urlaubsbedingt eine andere Mannschaft unterwegs. Warum die Stadt darüber hinaus ausgerechnet mittwochs die Abfuhrlogistik geändert hat

Von Andrea Baumann

Die Ludwigshafener Straße im Norden Pfersees ist mit etlichen größeren Mehrfamilienhäusern dicht besiedelt. Alle zwei Wochen am Dienstag schieben die Hausmeister und Hausbesitzer die meist gut gefüllten grauen Tonnen, darunter zahlreiche große 1100-Liter-Behälter, an den Straßenrand für die Leerung am Folgetag. Kürzlich, an einem heißen Tag, erlebten die Anlieger beim Zurückschieben eine unliebsame Überraschung. Die Tonnen waren noch voll und verströmten bei der Sommerhitze teilweise unangenehme Gerüche.

Nachdem sich ein Hausbesitzer beim städtischen Abfall- und Stadtreinigungsbetrieb (AWS) beschwert hatte, wurde die Leerung am nächsten Tag nachgeholt. Besänftigt ist der Mann aber nicht: „Das ist nun schon das vierte Mal in diesem Jahr, dass unsere gesamte Straße von der Müllabfuhr vergessen wird“, ärgert er sich.

Wie eine Anfrage unserer Zeitung beim AWS ergab, sind die grauen Tonnen kürzlich tatsächlich in der gesamten Ludwigshafener Straße ungeleert geblieben. Urlaubsbedingt sei ein Fahrzeug mit anderen Mitarbeitern dort unterwegs gewesen, die die Straße bei der Tour bedauerlicherweise vergessen hätten. Dem AWS seien allerdings keine vier Beschwerden aus der Ludwigshafener Straße gemeldet worden, sondern nur zwei, eine davon aus dem vergangenen Herbst.

Generell, so der Abfallwirtschaftsbetrieb, musste die Abfuhrlogistik bei den Mittwochsleerungen angepasst werden. Der Grund: ein höheres Müllaufkommen, bedingt durch den Zuwachs an Haushalten in den Neubaugebieten. Von der neuen Aufteilung der Abfuhrbezirke sei auch die Ludwigshafener Straße betroffen.

Dass Tonnen, sofern sie ordnungsgemäß an den Straßenrand geschoben werden, nicht geleert werden, sei eine Ausnahme, lautet die Auskunft des AWS. Es komme allerdings vor, dass Bürger die Leerzeit verpassen, die Tonne zu spät herausstellen und dann eine ausgebliebene Abholung monieren. Der Abfallwirtschaftsbetrieb rät daher, die Tonnen immer schon am Abend zuvor herauszustellen, da die Abholzeit variieren kann.

Ebenso sind die Mitarbeiter angewiesen, Tonnen mit Fehlbefüllung stehenzulassen. „Achten Sie auf die richtige Sortierung Ihrer Abfälle! Die Stadt ist nicht verpflichtet, Tonnen abzufahren, die falsch befüllt sind oder nicht zugelassene Abfälle enthalten“, heißt es auf der Internetseite des AWS.

In Augsburg gibt es das Vier-Tonnen-System. Die graue Restmülltonne und die braune Biotonne werden alle 14 Tage geleert. Die gelben und grünen Behälter (für Wertstoffe beziehungsweise Papier) sind alle drei Wochen an der Reihe. Erwachsene Personen zahlen 49,80 Euro Müllgebühr pro Jahr, für Minderjährige werden 24,90 Euro fällig.

Sollten ordnungsgemäß und rechtzeitig herausgestellte Tonnen nicht geleert worden sein, können sich die Betroffenen an das AWS-Kundencenter unter Telefon 0821/324-4884 wenden. Informationen rund um die Müllabfuhr gibt es außerdem im Internet unter http://abfallratgeber.augsburg.de.

Themen Folgen