Mülldeponie in Hochzoll: Ein mulmiges Gefühl bleibt

Plus Die Entdeckung der Hausmülldeponie in Hochzoll hat Folgen. Nicht nur für die betroffenen Grundstückseigentümer, sondern auch für die Stadt.



In Augsburg sind Wohnbaugrundstücke ein begehrtes und umkämpftes Gut. Aufgrund der knappen Ressourcen hat in der Stadt das Thema Nachverdichtung an Bedeutung gewonnen. Glücklich kann sich schätzen, wer bereits ein entsprechendes Grundstück zur Verfügung hat. Doch für die Familie Pentz in Hochzoll hat sich dieser vermeintliche Vorteil längst ins Gegenteil gekehrt. Die Erkenntnis, dass ihr Grundstück auf einer ehemaligen Mülldeponie liegt, war für sie ein Schock – nicht nur wegen der möglichen Gesundheitsgefahren, sondern auch wegen der immensen Kosten für die Entsorgung der Altlasten.

Als die Stadt in den 1950er-Jahren die Grundstücke an Häuslebauer verkaufte, waren die Hinterlassenschaften im Boden mutmaßlich kein Thema – oder sie interessierten niemanden. Es trifft zu, dass das Umweltbewusstsein damals ein anderes war, potenzielle Gefahren nicht bekannt waren oder vernachlässigt wurden.

Ehemalige Mülldeponie in Hochzoll: Grundstückseigentümer brauchen Unterstützung

Die Frage, ob die Stadt heute für die Sünden der Vergangenheit in Regress genommen werden könne, ist nicht leicht zu beantworten. Laut Umweltreferent Erben wäre das erst dann der Fall, wenn das Grundwasser verunreinigt wurde. Diese Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Es wäre dennoch fair, wenn die Stadt nach Möglichkeiten suchte, die zu Recht aufgebrachten Grundstückseigentümer bestmöglich zu unterstützen.

Mit der Absicht, das Stadtgebiet verstärkt auf ehemalige Mülldeponien und sonstige Altlasten-Horte abzuklopfen, ist nur der erste Schritt gemacht. Dann aber haben die Bauwilligen zumindest eine Grundlage, sich für oder gegen ihr Vorhaben zu entscheiden.

Unabhängig von einem konkreten Bauvorhaben dürfte Betroffene ein mulmiges Gefühl beschleichen. Haben sie sich beim Aufenthalt im Garten und beim Verzehr des selbst angebauten Gemüses Gesundheitsgefahren ausgesetzt? Können sie ihre Kinder guten Gewissens auf dem Grundstück spielen lassen? Die Stadt muss damit rechnen, dass diese Fragen auf sie zukommen. Die Bürger erwarten nicht nur Antworten, sondern auch Hilfe. Mit dem Verweis auf Verjährung werden sie sich nicht abspeisen lassen.

Lesen Sie den dazugehörigen Artikel: Wie eine alte Mülldeponie die Baupläne einer Familie durchkreuzt

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen