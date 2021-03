14:57 Uhr

Mülltonne geht in Flammen auf

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach dem Mülltonnenbrand in Haunstetten.

Ein Anwohner in der Lavendelstraße in Haunstetten hat am Mittwoch gegen 17 Uhr den Brand einer grünen Papiermülltonne, die auf Höhe der Hausnummer 4 a auf der Straße stand, bemerkt. Sein Versuch, mit einem Handfeuerlöscher die Flammen zu ersticken, scheiterte.

Die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte den Brand der Tonne, der mittlerweile auch zwei weitere Tonnen in Mitleidenschaft gezogen hatte. Der Schaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden unter 0821/323-2710 entgegengenommen. (ina)

