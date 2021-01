vor 34 Min.

Mülltonnen gehen auf Schulgelände in Flammen auf

Nach einem Feuer auf dem Gelände der Schule Centerville-Süd in Kriegshaber ermittelt nun die Polizei.

Polizei und Feuerwehr wurden am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr in die Columbusstraße in Kriegshaber gerufen. Auf dem Gelände der dortigen Schule brannten vier Mülltonnen. Die Freiwilligen Feuerwehren Pfersee und Kriegshaber löschten die Flammen schnell.

Drei Mülltonnen wurden dabei komplett zerstört, eine weitere entsprechend beschädigt. Der Brand hatte auch eine Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 1000 Euro. Es wird wegen Brandlegung ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323 2610 entgegen. (ina)

Themen folgen