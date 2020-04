vor 41 Min.

Müllwagen gerät in Augsburg in Brand

Ein Lastwagen in Pfersee ist in Brand geraten. Der Sachschaden dürfte hoch sein.

Ein Lastwagen gerät am Dienstagvormittag in Pfersee in Brand. Der Sachschaden dürfte hoch sein, verletzt wurde aber offenbar niemand.

Ein Müll-Lastwagen hat am Dienstagvormittag aus noch ungeklärter Ursache in Feuer gefangen. Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, geriet das Fahrzeug gegen 9 Uhr in der Josef-Kronthaler-Straße in Brand. Die Augsburger Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Der Fahrer des Lastwagen konnte seine Kabine den Angaben zufolge unbeschadet verlassen, auch sonst wurde niemand verletzt. Zur Brandursache konnte die Polizei auf Anfrage noch keine Angaben machen, möglicherweise steht dahinter ein technischer Defekt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst ebenfalls unklar. Die Ermittlungen laufen. (jaka)

