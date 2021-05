07:30 Uhr

Multikulti in der City: Wie Bewohner und Händler die Jakoberstraße sehen

Plus In der Jakoberstraße leben viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten. De Geschäfte sind bunt gemischt. Viele schätzen den Mix, andere sehen Potenzial.

Von Ina Marks

Cetin Aygün steht vor der Ladentür seines kleinen Fotogeschäfts in der Augsburger Jakoberstraße. Er betreibt es seit 17 Jahren. Der 60-Jährige sagt, er liebt die Straße. „Sie ähnelt der in meiner Heimatstadt nahe Istanbul. Ich bin gerne hier.“ Ein paar Meter weiter klagt eine alteingesessene Augsburger Antiquitätenhändlerin, dass die Straße längst nicht mehr so attraktiv sei, wie sie einmal war. Namhafte Geschäfte hätten über die Jahre geschlossen, es sei schmutzig geworden. Das Leben entlang der Jakoberstraße ist so vielfältig, wie ihre Bewohner und Geschäftsleute es längst sind. Seit drei Jahren ist das Viertel ein „Sanierungsgebiet“ – was bedeutet das?

Themen folgen