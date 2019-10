vor 47 Min.

Muslimische Jugendliche reinigen Stolpersteine

Vier Jugendliche reinigten Stolpersteine in Augsburg.

Die Ahmadiyya-Gemeinde will nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle ihre Anteilnahme zeigen

Von Daniel Flemm

Nach dem rechtsterroristischen Anschlag auf die Synagoge von Halle wollten Mitglieder der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde in Augsburg ihre Anteilnahme zeigen. Gemeinsam mit Mohammed Luqman Shahid, Imam der Baitun Naseer Moschee, reinigten vier Jugendliche mehrere Stolpersteine in Augsburg, darunter auch die von in der NS-Zeit ermordeten Juden.

Die Stolpersteine des Künstlers Gunter Demnig gehören zu den bekanntesten Formen des Gedenkens an Nazi-Terror und Holocaust. Bislang wurden in Augsburg 26 Steine verlegt. Sie erinnern an Widerstandskämpfer, Opfer der „Euthanasie“-Aktion T4 – oder eben jüdische Bürger der Stadt, die während der NS-Zeit ermordet wurden.

Luqman Shahid, der der Augsburger Gemeinde seit drei Monaten vorsteht, wollte mit der Reinigungsaktion die Anteilnahme seiner Gemeinschaft zum Ausdruck bringen – und den jungen Gläubigen die NS-Vergangenheit vor Augen führen. „Wir sind der Meinung, dass man Kinder und Jugendliche früh zu Toleranz erziehen muss“, so der Theologe. „Das entspricht auch der offenen Haltung der Ahmadiyya-Gemeinde.“ Die Ahmadiyya Muslim Jamaat stammt aus Nordindien und gilt als liberal. Luqman Shahid findet diese Bezeichnung allerdings unpassend – der Glaube der Ahmadiyya orientiere sich am Ur-Islam und sei deswegen eher konservativ. „Aktionen wie diese stehen aber stellvertretend dafür, dass wir dem Vorbild unseres Propheten folgen und liebevoll mit allen Menschen umgehen.“

Luqman Shahid sagt, er kenne aus seiner Gemeindearbeit keine antijüdischen Vorurteile. Antisemitische Attacken aus dem Bereich des radikalen Islamismus, wie sie der Verfassungsschutzbericht 2018 auflistet, weist der Imam eher dem politischen Islam zu. „Wir Ahmadiyyas jedenfalls sind dem Frieden und der Verständigung verpflichtet.“ Die Israelitische Kultusgemeinde und das Jüdische Museum waren aufgrund der beiden hohen Feiertage Schemini Azeret und Simchat Tora für Stellungnahmen zu der Aktion der Ahmadiyyas nicht zu erreichen.

