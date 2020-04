14:21 Uhr

Mutige 16-Jährige tritt mutmaßlichen Sextäter in Unterleib

Ein Mann hat am Donnerstagabend im Textilviertel eine 16-Jährige bedrängt. Als er einen messerähnlichen Gegenstand zückte, reagierte das Mädchen couragiert.

Es war am Donnerstag gegen gegen 21.25 Uhr, als sich ein 16 Jahre altes Mädchen in der Schäfflerbachstraße auf einem Betonklotz setzte. Da sprach ein unbekannter Mann die Jugendliche an. Er wurde zudringlich.

Wie die Polizei berichtet, begann er die 16-Jährige mutmaßlich in sexuell motivierter Absicht über der Kleidung zu streicheln. Sie fing zu schreien an. Als der Mann dann ein Messer oder ähnlichen Gegenstand aus der Jacke zog, fackelte das Mädchen nicht lange. Es verpasste dem Täter einen gezielten Tritt in den Unterleib und flüchtete. Als sie sich nochmals umdrehte, war der Unbekannte verschwunden.

Kripo Augsburg bittet um Hinweise

Im Rahmen einer Fahndung griff die Polizei einen 44-jährigen Mann auf. Er komme möglicherweise als Tatverdächtiger in Frage, so die Polizei. Gegenüber den Polizeibeamten habe er sich allerdings weder geäußert noch kooperativ verhalten.

Möglicherweise haben Anwohner den Vorfall oder das Schreien der Jugendlichen mitbekommen und dem Ganzen zunächst keine Bedeutung zugemessen. Derartige Wahrnehmungen wären nun aber für die Kripo Augsburg, die in dem Fall ermittelt, von Bedeutung. Deshalb bittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 um sachdienliche Hinweise. (ina)

