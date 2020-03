vor 49 Min.

Mutmacher in Zeiten von Corona: Die Treppenhaus-Vorleserin

Plus Anna Mußmann-Gagnidze aus Augsburg liest täglich für die Kinder ihres Wohnblocks. Wir suchen noch mehr solcher Mutmacher-Menschen in Zeiten der Corona-Krise.

Von Leonhard Pitz

Es ist kurz vor 16 Uhr in einem Treppenhaus in Göggingen. Dort sitzen gespannt ein paar Kinder auf den Stufen. Sie warten auf Anna Mußmann-Gagnidze. Ein paar Minuten später sitzt die 49-jährige Berufsschullehrerin in eine rote Decke gehüllt in einem Sessel und liest ihren Nachbarskindern vor. Mit ihrem Vorlese-Nachmittag verschafft sie den Eltern und Kindern in ihrem Haus in Zeiten von Corona eine Verschnaufpause im Kampf gegen Langeweile und Lagerkoller.

