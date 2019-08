vor 40 Min.

Nach 25 Jahren muss die Bäckerei Mück raus

Plus Die Existenz von Peter Mücks Backbetrieb in Lechhausen ist bedroht. Der Pachtvertrag wurde nicht verlängert. Welche Gründe die Eigentümer haben.

Von Oliver Wolff

Ein Handwerk stirbt aus: Seit einigen Jahren geben viele überwiegend kleine Bäckereien auf. Der Preiskampf in der Branche trifft sie hart. Und nun wird in absehbarer Zeit eine weitere Bäckerei verschwinden. Und zwar die Bäckerei Mück in Lechhausen, die seit 25 Jahren in der Hippelstraße 1 gleich bei der St.-Elisabeth-Kirche niedergelassen ist. Aber die Ursache ist diesmal eine andere.

Bäckerei Mück in Lechhausen: kein Alternativstandort in Sicht „Der Pachtvertrag wurde nicht mehr verlängert“, sagt Bäckerobermeister Peter Mück. Der Hauseigentümer habe Eigenbedarf angemeldet. Im September 2020 wird der 54-Jährige seinen Backbetrieb samt Verkauf für immer zusperren – Stand jetzt. Denn Mück hat noch keinen Alternativstandort in Sicht. Nur für das Foto lächelt Peter Mück noch tapfer. Seine Mitarbeiter und der Bä-ckerobermeister stehen vor einer ungewissen Zukunft. Bild: Silvio Wyszengrad Die Entscheidung des Immobilieneigentümers kam für Mück unerwartet. Während des Gesprächs mit unserer Redaktion sieht der Bäcker mitgenommen aus. Erst vergangene Woche habe er davon erfahren, zwei Tage später hat er seine zehn Mitarbeiter informiert. „Ein paar haben geweint, eine ist fast zusammengebrochen.“ Er habe ihnen versprochen, dass er versucht weiterzumachen. Wenn das nicht innerhalb eines Jahres klappt, will er allen Mitarbeitern eine Stelle besorgen. Aber noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Mück könne sich vorstellen, einen anderen Bäckereiladen zu beziehen. Vom Stadtteil Lechhausen möchte er aber nicht weg. „Hier sind meine Stammkunden. Viele sind auf mich als Bäcker angewiesen.“ Für den 54-Jährigen wäre es ebenso eine Option, Backstube und Verkauf örtlich zu splitten. Er habe bereits ein Gespräch mit der Stadt vereinbart für einen möglichen Neubau. Sohn Maximilian wurde zu Schwabens schnellstem Bäcker gekürt Und auch die Nachfolge sei geregelt. Mücks Sohn befindet sich gerade auf der Meisterschule. „Ursprünglich sollte er einmal den Laden übernehmen, damit ich früher in Rente gehen kann.“ Diese Pläne sind nun auf Eis gelegt. Vor zwei Jahren wurde sein Sohn Maximilian übrigens zu Schwabens schnellstem Bäcker gekürt. „Das Handwerk kann nicht mehr jeder“, sagt der Vater stolz. Die Miteigentümerin der Immobilie erklärt ihre Beweggründe: „Mein Mann und ich werden nicht jünger. Wir wollen ins Erdgeschoss ziehen.“ Aktuell wohne sie im zweiten Stock. Das Ehepaar habe nach einem anderen Haus gesucht, aber nichts Bezahlbares in der Nähe gefunden. „Es ist mein Elternhaus, wir wollen nicht weg von hier.“ Für Stammkunde Hans Schleef wäre der Wegfall des Bäckers ein herber Verlust. „Ich wohne 200 Meter entfernt und kann nicht mehr so gut laufen.“ Außerdem gebe es bei Mück humane Preise, so der Rentner. „Es ist schade, in unserem Viertel gab es einmal mehr Läden.“ Hören Sie auch unsere Podcast-Folge zu Geschäften und Cafés in Augsburg.

