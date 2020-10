vor 1 Min.

Nach Absage wegen Corona sind Streiks an der Uniklinik vorerst vom Tisch

Plus Bis zu den bundesweiten Verhandlungen will die Gewerkschaft Verdi am Augsburger Uniklinikum nicht mehr streiken. Doch wenn diese scheitern, könnte es zum unbefristeten Streik kommen.

Von Fridtjof Atterdal

Nach der kurzfristigen Absage des zweitägigen Warnstreiks am Universitätsklinikum sind laut Verdi am Dienstag die Mitarbeiter zur Frühschicht wieder zum Dienst erschienen. Man habe noch am Montagabend alle Streikenden informiert, dass die Corona-Lage den Abbruch des Arbeitskampfes notwendig macht, so Verdi-Sekretär Tim Graumann. Ganz vom Tisch sind Streiks damit allerdings noch nicht - wie es weitergeht, sei nicht zuletzt vom Ergebnis der Verhandlungen zwischen Gewerkschaft und kommunalen Arbeitgebern am 22. und 23. Oktober in Potsdam abhängig.

Die Wut der Beschäftigten über das schlechte Angebot habe sich nicht gelegt, so Graumann. Dass die Mitarbeiter wieder arbeiten, sei alleine der Corona-Situation und der Verantwortung gegenüber den Patienten geschuldet, so der Gewerkschafter. "Die Streikbereitschaft ist nach wie vor hoch", betont er. Ihm sei die Feststellung wichtig, dass die Entscheidung zum Abbruch von den Mitarbeitern gekommen sei und nicht etwa auf Druck des Klinikvorstandes.

Vom Klinikvorstand heißt es, das UKA sei der falsche Ansprechpartner, wenn es um die Fragen nach Forderungen gehe. "Das UKA sitzt nicht mit am Verhandlungstisch", sagte Professor Michael Beyer, der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums. „Wir haben immer betont und sagen es nochmal: Der Gesamtvorstand ist nicht gegen den Streik per se. Im Gegenteil, wir unterstützen es, wenn unsere Mitarbeiter unter besseren Rahmenbedingungen, auch finanziellen, arbeiten können. Nur der Zeitpunkt war dieses Mal der falsche vor dem Hintergrund der rapide steigenden Covid-Patienten-Zahlen", so Beyer. Derzeit lägen 38 Covid-Patienten auf Normalstation, neun müssten intensivmedizinisch versorgt werden, sieben davon beatmet.

Vor den Verhandlungen ist mit keinem Streik mehr zu rechnen

Selbst wenn die Corona-Zahlen wieder erwartet sinken, sei vor der Verhandlung mit keinem Streik mehr zu rechnen, sagt Tim Graumann. Und nach den bundesweiten Verhandlungen sei es Sache der Gewerkschaftsmitglieder, über das weitere Vorgehen zu bestimmen. Angesichts der bisherigen Angebote sei man skeptisch, ob man sich noch in dieser Woche mit den Arbeitgebern über einen Abschluss einigen könne, schildert er.

Wenn sich die Parteien nicht einigen, würde wohl die Schlichtung angerufen, danach stünden unbefristet Streiks im Raum, erklärt der Gewerkschafter. "Ich bin allerdings skeptisch, ob in der momentanen Lage unbefristete Streiks infrage kommen", relativiert er. Allerdings: "Diese Verhandlungen führen nicht wir in Augsburg - wir werden sehen, wie es in der Tarifrunde weitergeht."

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen