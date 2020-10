06:00 Uhr

Nach Corona-Ausbruch im Seniorenheim: Angehörige erhebt Vorwürfe

Plus Nach 19 Corona-Fällen im Seniorenzentrum Abraham in Augsburg sollen alle Mitarbeiter und Bewohner getestet werden. Eine Angehörige ärgert sich über die Informationspolitik.

Von Ina Marks

Nach aktuellem Kenntnisstand ist nur in einem von mehreren Wohnbereichen im Inninger Seniorenheim Abraham Corona ausgebrochen. Auf dieser Etage sind von 48 Bewohnerinnen und Bewohnern 14 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Außerdem sind bislang fünf Mitarbeiter infiziert. Der betroffene Wohnbereich befindet sich auf einer eigenen Etage, wie es vonseiten des Heims heißt. Das Seniorenzentrum, das von der Gruppe Vitalis betrieben wird, umfasst insgesamt 128 Plätze, aufgeteilt in vier Wohnbereiche, und ist bis auf vier Plätze vollständig belegt.

Seniorenheim Abraham: Mitarbeiter sofort in Quarantäne geschickt

Vergangenen Mittwoch hatte eine Mitarbeiterin ihren Arbeitgeber über ihren positiven Corona-Test informiert. Daraufhin wurden Kollegen, mit denen sie im direkten Kontakt stand, umgehend nach Hause in Quarantäne geschickt, berichtet Sprecher Bernhard Rössler. Anschließend wurden diese wie auch die Männer und Frauen des Wohnbereichs, in dem die Pflegerin arbeitet, ebenfalls untersucht. Am Montag hat die Heimleitung mit dem Gesundheitsamt das weitere Vorgehen besprochen. Demnach sollen alle weiteren Mitarbeiter und Bewohner am Dienstag auf das Virus getestet werden.

Unterdessen übt eine Angehörige Kritik. Brigitta Eschenlohrs Mutter lebt seit rund zwei Jahren in dem Seniorenheim in Inningen. Eschenlohr sagt, sie habe zuerst durch den Online-Artikel unserer Zeitung am Sonntagnachmittag von dem Corona-Ausbruch unter den Heimbewohnern erfahren. Erst am Abend sei sie vom Heim aus angerufen und informiert worden.

Corona-Ausbruch in Augsburger Seniorenheim – Angehörige ärgert sich

"Es kann nicht sein, dass die Öffentlichkeit vor den Angehörigen informiert wird", empört sich die 61-Jährige. Für sie deute das auf ein schlechtes Krisenmanagement hin. "Wenn ich davon ausgehe, dass die restliche Arbeit auch so schlecht ist, habe ich Angst um meine Mutter." Für Brigitta Eschenlohr und auch für ihre Mutter ist die Situation seit Corona alles andere als einfach. Ihre 81 Jahre alte Mutter hat sie das letzte Mal im Januar oder Februar gesehen - so genau weiß Brigitta Eschenlohr das schon nicht mehr.

Die Hygieneschutzmaßnahmen, die Pflege- und Seniorenheime seit dem Ausbruch von Covid-19 ergreifen mussten, ermöglichen ihr zwar einen Besuch in einem eigens dafür eingerichteten Besucherzimmer. Aber die Umstände machen diesen für Eschenlohr und ihre Mutter sozusagen sinnlos. Wie sie erzählt, sitzen Bewohner und Besucher durch eine Glasscheibe voneinander getrennt auf 1,50 Meter Abstand. "Meine Mutter ist hoch dement, blind und hat ihre Sprache verloren. Sie nimmt mich nur wahr, wenn ich ihre Hand nehmen, sie berühren kann."

Wie Corona das Leben für Angehörige und Pflegende erschwert

Eschenlohr berichtet von einem Besuch ihrer Schwester bei der Mutter. "Da war meine Schwester mit Maske auf der einen Seite der Scheibe, unsere Mutter mit Maske im Rollstuhl auf der anderen. Das ist eine Frau, die nicht mehr weiß, wer da ist, wo und wer sie ist." Vor Corona besuchte Eschenlohr ihre Mutter immer nach der Arbeit und gab ihr das Abendessen. Jetzt wisse sie nicht mehr, wie es ihrer Mutter geht, ob sie auch genügend zu trinken erhalte. Für Brigitta Eschenlohr ist der Corona-Ausbruch nun eine weitere Belastung, die späte Information ein Ärgernis, das nicht gerade ihr Vertrauen in das Heim stärkt.

Der Sprecher des Seniorenheims Abraham, Bernhard Rössler, hingegen sagt, dass seiner Kenntnis nach alle Angehörigen informiert wurden, nachdem am Wochenende alle Testergebnisse vorlagen. "Bei 124 Bewohnern kann es natürlich sein, dass man am Telefon bei einem Angehörigen nicht gleich durchkommt. So erkläre ich mir das." Dem Haus sei es wichtig, transparent zu arbeiten.

Positiv getestete Mitarbeiter und Bewohner seien weiterhin symptomfrei

Laut Rössler seien alle positiv getesteten Mitarbeiter und Bewohner weiterhin symptomfrei. Nicht nur die Bewohner auf der betroffenen Etage sind jetzt isoliert, sondern alle anderen auch. Sie werden auf ihren Zimmern versorgt. Besuche sind auf weiteres nicht mehr erlaubt. Schon in den vergangenen Monaten habe man streng auf die Hygieneschutzmaßnahmen geachtet, meint Rössler. Alle Mitarbeiter des Hauses tragen demnach Mund-Nasen-Schutz, bei Mitarbeitern - und bis vor kurzem auch noch bei Besuchern- werde am Eingang die Körpertemperatur gemessen, bei der direkten Pflege müssten auch Heimbewohner Masken aufsetzen. "All das schließt leider nicht aus, dass es selbst dann zu Infektionen kommen kann", sagt der Sprecher und fügt hinzu: "Letztendlich wird niemand sagen können, wer das Virus weiter gegeben hat."

Die Stadt Augsburg hat die Regelungen für Krankenhäuser und Pflegeheime am Montag noch einmal verschärft, da der Schwellenwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen fast erreicht war und wohl noch diese Woche erreicht wird. Ab sofort gilt: Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Patienten von Kliniken können nur noch einen Besucher pro Tag empfangen. Minderjährige dürfen mit Sondergenehmigung von beiden Elternteilen besucht werden.

Alle Neuigkeiten zum Coronavirus in Augsburg lesen Sie in unserem News-Blog.

