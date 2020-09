vor 2 Min.

Nach Durchsuchung bei Augsburger AfD-Chef: So laufen die Ermittlungen

Plus Nach einem Facebook-Kommentar erstattet Stadträtin Lisa McQueen Anzeige. Kurz darauf durchsuchen Ermittler die Wohnung des Augsburger AfD-Chefs. Es geht um zwei Tatvorwürfe.

Der Fall sorgte für Aufsehen innerhalb der Augsburger Stadtpolitik: Der Augsburger AfD-Chef Steffen Müller unterstellte der dunkelhäutigen Stadträtin Lisa McQueen (Die Partei) in einem Facebook-Kommentar, dass Hautfarbe und Geschlecht ihre einzigen Qualifikationen für ihre OB-Kandidatur gewesen seien. McQueen erstattete daraufhin Strafanzeige wegen Beleidigung und machte den Kommentar öffentlich. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte am Freitag bei einer Durchsuchung den Computer und das Handy des AfD-Chefs, was bei der AfD wiederum für Empörung sorgt.

Wie berichtet, äußerte sich am Wochenende Gerd Mannes, Vorsitzender des AfD-Bezirksverbandes Schwaben. Der Landtagsabgeordnete sagte, dass die AfD auf dem Boden des Grundgesetzes stehe und jegliche Form von Extremismus verurteile. Er übte aber auch Kritik am Vorgehen der Justiz: "Wir sind in diesem Fall der Ansicht, dass die Durchsuchungsanordnung nach Abwägung des vorliegenden Sachverhalts und nach Prüfung der Verhältnismäßigkeit durch einen Augsburger Amtsrichter keinesfalls hätte ausgestellt werden dürfen." Was ihm vor allem sauer aufstieß: Steffen Müller habe sich schon vor der Durchsuchung dazu bekannt, den Facebook-Kommentar geschrieben zu haben. Mannes meint, das Vorgehen sei deshalb unverhältnismäßig.

AfD-Chef in Augsburg sieht Parallelen zur DDR

Von der Augsburger Staatsanwaltschaft heißt es auf Anfrage, es sei der Tatverdacht der Volksverhetzung und Beleidigung entstanden. Daraufhin habe man mündlich den Beschlusserlass für die Durchsuchung beim zuständigen Richter beantragt, was kein ungewöhnlicher Vorgang sei, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es gehöre zur staatsanwaltlichen Pflicht, bei Verdacht einer Straftat die erforderlichen Ermittlungen zu führen, um einen Tatverdacht zu überprüfen.

Der Augsburger AfD-Vorsitzende Müller sagte, mit dem Vorwurf der Volksverhetzung würden aus seiner Sicht kritische Stimmen wie in der DDR mundtot gemacht. Es wurde nicht bei ihm zuhause durchsucht. Er habe auch mit zur Polizei kommen und dort unter anderem Fingerabdrücke abgeben müssen. Er hält seinen Kommentar auch weiterhin für angemessen: Lisa McQueen habe inhaltlich bisher nie etwas Substanzielles geliefert. Vor diesem Hintergrund habe er ihre Qualifikation angesprochen, zumal McQueen im Wahlkampf ihre Hautfarbe selbst thematisiert hatte ("Schwärzer als die CSU").

Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) und weite Teile des Stadtrats hatten Lisa McQueen in der Sitzung am Donnerstag ihre Solidarität ausgesprochen. Unter anderem war von "ekelhafter Hetze" die Rede. Peter Hummel (Freie Wähler) kündigte an, AfD-Stadträte künftig in jeder Sitzung als Rassisten brandmarken zu wollen.

Anspielung auf Eva Weber: Augsburger AfD sieht auch eine Frau im OB-Amt kritisch

Auch die Qualifikation von OB Eva Weber scheint man bei der Augsburger AfD skeptisch zu sehen - und die Tatsache, dass sie eine Frau ist. Als Weber ankündigte, die Stadt Augsburg sei bereit, Flüchtlinge aus dem ausgebrannten Lager auf der griechischen Insel Moria aufzunehmen, gab es auf der Facebook-Seite der AfD zahlreiche wütende Kommentare. Der Augsburger Kreisverband selbst postete in Anspielung auf die Oberbürgermeisterin ein Zitat des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel: "Stehen Frauen an der Spitze der Regierung, so ist der Staat in Gefahr, denn sie handeln nicht nach den Anforderungen der Allgemeinheit, sondern nach zufälliger Neigung und Meinung."

