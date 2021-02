vor 44 Min.

Nach Einreise aus Rumänien stehlen Männer Werkzeug auf Baustelle

Die Polizei hat drei mutmaßliche Baustellen-Diebe festgenommen. Sie fielen unter anderem auf, weil sie während der Ausgangssperre unterwegs waren.

Es fällt einfach auf, wenn man in Zeiten der Ausgangssperre zu später Stunden unterwegs ist - und das ohne Hund, aber mit Werkzeugen. Kein Wunder also, dass die Polizei in der Nacht auf Mittwoch gegen ein Uhr in Lechhausen drei Männer mit Werkzeugen kontrollieren wollte. Allerdings wollten das die drei Männer nicht. Sie warfen die Geräte von sich und rannten los. Die Flucht endete in einem Hinterhof, die Polizeistreife stellte das Trio. Nahezu zeitgleich teilte ein Zeuge telefonisch bei der zuständigen Dienststelle mit, dass er einen Baustellendiebstahl beobachtet hat.

Wie sich herausstellte, waren die 18- bis 26-Jährigen kurz zuvor im Bereich der Teplitzer Straße in eine Baustelle eingebrochen und hatten mehrere Werkzeuge im Wert von circa 1000 Euro entwendet. Die drei Männer waren laut Polizei erst vor wenigen Tagen ohne negativen Corona-Test aus Rumänien eingereist und hätten sich in Quarantäne begeben müssen. Sie erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch. Zudem werden alle Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz verfolgt. (ina)

