Nach Missständen: Neue Leitung in Pflegeheim

Nach der Veröffentlichung von Missständen im "Haus am Schäfflerbach" gibt es nach Angaben des Betreibers nicht nur an der Spitze Veränderungen.

Von Ina Marks

Im Pflegeheim „Haus am Schäfflerbach“ im Herrenbach gibt es eine neue Heimleitung. Das berichtet Tanja Müller von der Unternehmenskommunikation des Trägers Korian. Nachdem Angehörige von Heimbewohnern dortige Missstände öffentlich gemacht haben, ist die Einrichtung in den Fokus von Politik, Heimaufsicht und dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK) gerückt. Die Korian-Sprecherin erzählt, wie es nun vor Ort weiter geht.

Augsburger Pflegeheim: "Wir wollen was verändern"

Nach wie vor seien täglich Kollegen des Qualitätsmanagements in der Augsburger Einrichtung. Es würden Gespräche mit Bewohnern, Angehörigen und Pflegekräften geführt. „Wir sind froh, dass die Angehörigen uns glauben, dass wir was verändern wollen“, sagt Müller. Der Träger Korian, der als der größte Pflegeanbieter in Deutschland gilt, hatte in den vergangenen Wochen Fehler eingeräumt. Bislang wurden laut Müller Speisepläne verändert, um den Bewohnern mehr Abwechslung zu bieten. Zudem würden soziale Betreuung, Anwesenheitszeiten der Pflegekräfte und das Beschäftigungsangebot für die Bewohner überprüft.

Die Vorwürfe, Heimbewohner hätten das ihnen zustehende Taschengeld, das vom Bezirk Schwaben an die Einrichtung überwiesen wird, nicht ausbezahlt bekommen, weist die Sprecherin zurück. Eine umfassende Prüfung habe ergeben, dass etwaige Verzögerungen nicht in der Hand der Einrichtung lagen. Sie räumt gegenüber unserer Redaktion aber ein, dass diesbezüglich die Kommunikation mit den Angehörigen wohl nicht immer so kundenorientiert verlaufen war, wie man es gerne hätte.

