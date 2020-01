02.01.2020

Nach Prügelattacke vor Club: Opfer außer Lebensgefahr

Plus Ein 50-Jähriger wird vor einem Musikclub in Augsburg angegriffen und schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft. Es war nicht die einzige Gewalttat der letzten Wochen.

Von Jan Kandzora

Seit Sonntag liegt ein 50-jähriger Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg im Uniklinikum. Der Mann hatte am Wochenende eine Party im Augsburger Musikclub "Spectrum" in Kriegshaber besucht, bei der Neue Deutsche Welle und Schlager gespielt werden. Eine Veranstaltung, die sich eher an ein älteres Publikum richtet, eigentlich eine harmlose Sache. Was dem Mann an dem Abend allerdings passierte, war alles andere als harmlos. Der 50-Jährige hatte gerade gegen 2 Uhr nachts den Club verlassen und wollte nach Hause, als er vor dem Club brutal attackiert wurde.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Brutale Prügelattacke vor Disco in Augsburg: 50-Jähriger notoperiert Nach Auskunft der Polizei griff ihn ein 35 Jahre alter Mann an, der zuvor von den Türstehern des Clubs abgewiesen worden war. Laut den Ermittlern war die Gewalttat "völlig unvermittelt" und äußert brutal: Demnach schlug der Täter dem 50-Jährigen mehrfach gegen den Kopf und ließ auch nicht von seinem Opfer ab, als der Mann bereits zu Boden gegangen war. Der 50-Jährige kam anschließend mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus und musste dort notoperiert werden. Noch am Sonntag hieß es, der Mann aus dem Landkreis Aichach-Friedberg befinde sich in einem kritischen Zustand. Mittlerweile scheint sich seine Lage etwas gebessert zu haben. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft ist der Zustand des Mannes stabil, auch wenn er sich weiterhin im Krankenhaus befindet. Der mutmaßliche Angreifer kam noch am Sonntag in Untersuchungshaft; der die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den 35-Jährige wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Es war zugleich nicht die einzige Gewalttat in Augsburg in den vergangenen Wochen. Eine tödliche Attacke auf einen 49-Jährigen am Königsplatz Anfang Dezember hatte bundesweit Bestürzung hervorgerufen. Wie berichtet, sitzen in dem Fall mittlerweile alle sieben Verdächtigen wieder in Untersuchungshaft, nachdem das Oberlandesgericht München vergangene Woche entschied, dass die zuvor aufgehobenen Haftbefehle gegen sechs Tatverdächtige wieder zu vollstrecken sind. Eine Entscheidung, die bei den Anwälten dieser Beschuldigten für Kritik sorgt. Rätsel um Toten in Mehrfamilienhaus in der Augsburger Provinostraße Angesichts der großen medialen Aufmerksamkeit für diesen Fall war eine andere tödliche Gewalttat fast ein wenig untergegangen. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Provinostraße in der Innenstadt war vor gut drei Wochen die Leiche eines 46-jährigen Mannes gefunden worden; die Polizei ermittelt seither wegen eines Tötungsdeliktes, 20 Kripobeamte beschäftigen sich seither mit dem Fall. Details zu möglichen Hintergründen oder zur genauen Todesursache will die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht geben. Bislang sitzt allerdings auch noch kein Verdächtiger in U-Haft. Lesen Sie auch: Rathausplatz, Kö & Co. in der Kritik: Gibt es einen Brennpunkt in Augsburg? Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen