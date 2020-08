21:21 Uhr

Nach Rettungseinsatz am Senkelbach: Frau stirbt im Krankenhaus

Rettungskräfte bergen am Montagabend eine Frau aus dem Senkelbach. Sie stirbt wenig später im Krankenhaus. Die Hintergründe sind noch unklar.

Mit Tauchern, Rettungsschwimmern und Hubschrauber sind Einsatzkräfte am Montagabend in Oberhausen im Einsatz gewesen. Sie waren ausgerückt, nachdem ein Zeuge die Polizei darüber informiert hatte, dass offenbar eine Person in den Senkelbach gefallen sei. Eine Frau wurde aus dem Wasser geborgen. Sie starb wenig später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilt. Da sie bereits stark unterkühlt war, konnte der Notarzt nichts mehr tun.

Die Polizei suchte zunächst weiter

Die Rettungskräfte suchten zunächst weiter, da sich die Aussagen des Zeugen über die Kleidung der Person, die er im Wasser gesehen hatte, und die der Frau, die die Einsatzkräfte bergen konnten, widersprachen. Deshalb suchten Taucher auch ein Stück unter Wasser ab. Mittlerweile geht die Polizei jedoch von einem Wahrnehmungsfehler des Zeugen aus. Was genau passiert ist, ist bislang noch nicht klar. Die Frau war nicht bei Bewusstsein, sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Mehrere hundert Meter vom Einsatzort entfernt fand die Polizei persönliche Gegenstände einer Frau. Ob diese allerdings zu der gefundenen Frau gehören, muss die Kripo klären. (AZ)

