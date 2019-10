vor 29 Min.

Nach Schüssen in Halle: Keine erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in Augsburg

Blick auf die Augsburger Synagoge. In Halle (Sachsen) wurden in der Nähe einer Synagoge am Mittwoch zwei Menschen erschossen.

Ein Anschlag in Halle am höchsten jüdischen Feiertag sorgt bundesweit für Entsetzen. In einigen Städten zeigt die Polizei erhöhte Präsenz.

Nach den tödlichen Schüssen in Halle (Sachsen) in der Nähe der Synagoge sind auch in anderen Städten Deutschlands die Sicherheitsvorkehrungen vor jüdischen Einrichtungen erhöht worden. Am Mittwoch feierten Juden weltweit den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. So hat die Polizei in Ulm die Präsenz vor der dortigen Synagoge als Reaktion auf den Anschlag in Halle erhöht.

Schüsse in Halle: Keine verschärften Sicherheitsvorkehrungen in Augsburg

In Augsburg gibt es nach Auskunft der Augsburger Polizei keine verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Es gebe keine Hinweise auf eine Gefährdungslage abseits einer immer bestehenden abstrakten Gefahr, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion.

Die Polizei Halle teilte am Mittag mit, mehrere bewaffnete Täter seien mit einem Auto auf der Flucht. Am frühen Nachmittag meldete die Polizei die Festnahme einer Person. Der Generalbundesanwalt zog die Ermittlungen an sich - wegen Mordes von besonderer Bedeutung. (AZ)

