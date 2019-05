09:55 Uhr

Nach Störung am Morgen: Bahnstrecke Augsburg - Westheim gesperrt

Zu erheblichen Beeinträchtigungen für Bahnfahrer kommt es am Dienstag rund um den Augsburger Hauptbahnhof. Grund ist ein Oberleitungsschaden.

Schlechte Nachrichten für Pendler im Raum Augsburg: Auf der Bahnstrecke zwischen Gersthofen und dem Augsburger Hauptbahnhof kam es am Dienstagmorgen zu Zugausfällen und erheblichen Verzögerungen. Grund dafür ist ein Oberleitungsschaden. Die Bahnstrecke war zwischenzeitlich gesperrt, mittlerweile konnte der Verkehr wieder aufgenommen werden. Die Bahn teilt mit, dass sich Reisende aber weiterhin auf erhebliche Verspätungen und Teilausfälle einstellen müssen.

Wegen der Oberleitungsstörung kommt es auch zwischen Augsburg Hauptbahnhof und Westheim zu Beeinträchtigungen. Dort kam es bereits am Morgen zu Beeinträchtigungen, am Vormittag ist die Strecke nun für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis etwa 10.30 Uhr an. Züge aus Dinkelscherben fahren bis Westheim und enden dort vorzeitig. Die Züge aus München enden vorzeitig am Hauptbahnhof Augsburg. (AZ)

