16:13 Uhr

Nach Unfall: Geschädigter fährt einfach weiter

Auf der Donauwörther Straße hat sich am Donnerstag ein Auffahrunfall ereignet. Doch der Geschädigte fuhr einfach weiter.

Ein Mercedes-Fahrer war am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Donauwörther Straße stadtauswärts unterwegs. Vor ihm befand sich ein silberfarbener VW mit Anhänger, der verkehrsbedingt plötzlich anhalten musste.

Der Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Anhänger auf. Obwohl er laut Polizei durch Hupen und Gestikulieren seinen Vordermann dazu bringen wollte anzuhalten, fuhr das Gespann weiter in Richtung B2 beziehungsweise A8.

Bei dem Aufprall entstand an dem Mercedes ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Inwieweit Schaden an dem Anhänger entstand, ist unbekannt. Möglicherweise hat der Fahrer des VW den Aufprall gar nicht wahrgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter 0821/323 2510. (ina)

Themen folgen