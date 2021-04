Nach Unfallflucht: Betrunkener Autofahrer liegt im Bett

Weil Zeuginnen so aufmerksam waren, hat die Polizei einen flüchtigen Unfallverursacher gefasst. Doch als die Beamten in seine Wohnung kamen, schlief er.

Aufmerksame Zeuginnen haben am Freitag gegen 21.45 Uhr im Bereich „Demharterhof“ in Göggingen einen augenscheinlich alkoholisierten Autofahrer beobachtet. Dieser hatte offenbar beim Ausparken einen vor ihm geparkten VW Golf beschädigt und war davongefahren. Dabei entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die alarmierte Polizeistreife fand das Auto des Unfallflüchtigen, es parkte in der Graf-von-Seyssel-Straße.

Die Polizei fand den Unfallverursacher in seiner Wohnanschrift auf, er lag demnach schlafend in seinem Bett. Wie die Polizei berichtet, ergab ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bei dem 41-Jährigen einen Wert von knapp zwei Promille. Eine Blutentnahme war die Folge, den Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, dieser war angeblich momentan unauffindbar. Den Mann erwartet eine Anzeige. (ina)