19.03.2021

Nach einer Straftat: So werden Augsburger Jugendliche resozialisiert

Plus Der Verein Brücke soll jugendlichen Straftätern aus Augsburg und Umgebung bei der Resozialisierung helfen. Wie das funktioniert und welche Rolle Corona spielt.

Von Michael Postl

"Meine Eltern haben mich rausgeschmissen, weil ich drei Tage nicht nach Hause kam. An einem Abend wollte ich die Unterlagen für einen Job abgeben und hab' stattdessen einen Kumpel getroffen, ein bisschen was getrunken. Dann kam noch ein Dritter dazu, der unbedingt Geld brauchte. Ich hab' ihm angeboten, es ihm morgen zu geben, aber das war ihm zu spät - er brauchte es sofort. Dann haben die beiden anderen einen Überfall auf ein Taxi geplant. Zuerst wollte ich nicht mitmachen, bin dann aber doch mit, vielleicht auch weil ich durch den Alkohol die ganze Situation nicht richtig gecheckt hab'. Dann saß ich plötzlich im Taxi und hab' den Fahrer überfallen. Ich glaube, ich hätte da nicht mitgemacht, wenn ich andere Freunde gehabt hätte und klar im Kopf gewesen wäre. Die meisten von ihnen waren arbeitslos, hatten mit Alkohol und Drogen zu tun. Ich ärger' mich über mich selbst, hätte noch 30 Sekunden vor der Tat aussteigen können. Freunde hatten damals einen viel zu hohen Stellenwert, von ihnen schreibt mir jetzt keiner mehr."

Diese Worte stammen von einem damals 20-Jährigen, der wegen schwerer räuberischer Erpressung zweieinhalb Jahre in Haft saß. Erwin Schletterer liest sie ohne Emotionen vor, so, wie er es schon dutzende Male getan hat, vor Grundschulkindern - und vor Straftätern. Der Heilpädagoge und Geschäftsführer des Vereins "Brücke" in Augsburg ist sich sicher: "Wenn ich Jugendlichen in ihren Worten eine solche Geschichte vorlese, bekomme ich einen ganz anderen Zugang zu ihnen". Denn genau das ist seine Hauptaufgabe: verurteilten Jugendlichen in Gesprächen zeigen, wie sie Konflikte lösen können. Im Jahr 2020 kamen 361 Jugendliche zur "Brücke", etwa ein Drittel davon waren Mädchen. Wie gelingt es, sie wieder in die Gesellschaft einzugliedern?

Der Verein Brücke kümmert sich in Augsburg um Straftäter - auch online

Schletterer sitzt in seinem Augsburger Büro, dort, wo er seit nunmehr 30 Jahren seine vom Jugendgericht angeordneten Gesprächsweisungen durchführt. Ein großer Schreibtisch am Fenster, mehrere Regale mit Büchern zum Jugendstrafrecht, dazu ein Sessel für Schletterer und eine Ledercouch für seinen Gesprächspartner. An der Wand hängt ein Bild von Popart-Künstler Roy Lichtenstein mit einem großen Zeigefinger, der sich scheinbar anklagend an denjenigen richtet, der auf dem Sofa sitzt. Doch angeklagt ist sein Gegenüber nie, sagt Schletterer. "Er oder sie hat die Tat ja bereits begangen, wurde verurteilt und muss nun rehabilitiert werden." Diese Aufgabe übernimmt er zusammen mit seinem Team, bestehend aus 16 Sozialarbeiterinnen und Pädagogen. Beauftragt wird der Verein vom Jugendgericht, die Empfehlung für die Gesprächsweisungen gibt die Jugendgerichtshilfe.

Erwin Schletterer, Heilpädagoge und Geschäftsführer des Vereins "Brücke" in Augsburg. Bild: Alexander Kaya

Schletterer nimmt fünf weiße Kärtchen in die Hand, darauf stehen Fragen wie "Worauf bist du besonders stolz?" oder "Was macht dich selbstbewusst?" Solche Fragen können als Einstieg dienen oder auch auf ein Thema hinführen, sagt der Pädagoge. Direkter sind dann schon Formulierungen wie "Hast du eine Charaktereigenschaft, die dir schon geschadet hat?" oder "Von welchen Menschen wünschst du dir am dringendsten Anerkennung und von wem gar nicht?". Letztere Frage lasse sich gut auf den eingangs beschriebenen Fall beziehen, denn es gehe um die Erkenntnis, falsche Freunde zu haben oder den Eltern zu wenig Beachtung zu schenken. "Selbst darauf zu kommen, ist essenziell für Jugendliche", sagt Schletterer, denn: "Wenn Eltern, Richter oder ich das sage, ist es einfach das zu ignorieren."

Der Verein Brücke hilft Augsburger Straftätern bei der Selbstreflektion

Ist das der Fall, gehen die Pädagogen und Pädagoginnen tiefer. Ähnlich wie in einer Therapie müssen die Jugendlichen mehr über sich preisgeben, als ihnen manchmal lieb ist. Beispielhaft dafür steht ein Blatt Papier mit einer Art Graph, der den Verlauf des Lebens darstellen soll. Darin sollen die Jugendlichen die Höhe- und Tiefpunkte seit ihrer Geburt einzeichnen - von Misshandlung durch Dritte, drogensüchtigen Freunden über Probleme in der Schule bis hin zum ersten Bewerbungsgespräch oder Erfolgen beim Sport kann alles dabei sein. Aufschlussreich ist auch ein Wut-Barometer, auf dem die Jugendlichen einzeichnen, was sie besonders ärgert. Das diene zum einen zur Selbstreflexion und zum anderen dazu zu erkennen, welche Situation aggressives Verhalten auslöst. Oft sei das das Ehrgefühl, erklärt Schletterer. "Wenn der Begriff Hurensohn fällt, kann das einen wunden Punkt treffen". Auch bei Jugendlichen, die nationalsozialistische Symbole verbreiten, hat der Verein eine neu eingeführte Vorgehensweise - das Projekt RechtsWeg.

Seit die Corona-Pandemie die Welt im Griff hat, ist das aber nicht mehr so einfach. Seitdem finden zwar Online-Gespräche statt. Diese seien jedoch deutlich weniger effektiv, sagt Schletterer, weshalb er immer für eine analoge Vier-Augen-Unterhaltung ist, natürlich unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln. "So kann man sich nicht herauswinden. Die Präsenz, die Gesprächsatmosphäre spielen eine entscheidende Rolle." Insbesondere, wenn die Jugendlichen aus Scham die Wahrheit verschweigen oder sagen, was ihr Gegenüber hören will. Schletterer nimmt's mit Humor. Sätze wie "So und jetzt sag das nochmal, ohne rot zu werden", gehören dabei zu seinem Repertoire.

Was macht der Verein Brücke in Augsburg bei hoffnungslosen Fällen?

Doch was passiert, wenn man nicht zu den Jugendlichen durchdringt? "Klar gibt es auch Grenzen", sagt Schletterer. Das zeigt auch der Fall eines damals 19-Jährigen, der aus dem Landkreis Aichach-Friedberg kommt und immer wieder durch Gewalt unter Alkoholeinfluss auffiel. "Bei Wiederholungstätern setzen wir woanders an", erklärt der Pädagoge. Gesprächsweisungen seien da nicht vorgesehen. Dann gehen die Pädagoginnen und Pädagogen fast therapeutisch an die Jugendlichen heran, bieten langfristige, intensive Unterstützung. Wenn das jedoch nicht hilft und der Jugendliche weiter Straftaten verübt, bleibt in letzter Instanz nur der Jugendknast. "Das kann bei Jugendlichen mit Posttraumatischer Belastungsstörung oder Soziopathie der Fall sein", erklärt Schletterer.

Das kann auch zu einer Situation führen, wie sie Schletterer vor ein paar Jahren erlebt hat. Er sitzt im Jugendknast, ihm gegenüber ein Strafgefangener. Schletterer liest ihm den gesamten Brief auf den eng mit kleiner Schrift bedruckten eineinhalb Seiten vor, Wort für Wort. Am Ende sei sein Gegenüber in Tränen ausgebrochen. Ein Moment, den Schletterer nie vergessen wird.

Solche Momente sind nicht nur emotional. Sie können auch dazu beitragen, dass Straftäter ihre Taten einsehen - und im besten Falle nie wieder gegen das Gesetz verstoßen.

